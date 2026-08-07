 La guerra del presente - Semanario Brecha
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Notas sobre el coloquio A 90 Años de la Guerra de España

La guerra del presente

Marina Cardozo
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Muchos años pasaron tras la caída del franquismo para que la represión política de la dictadura comenzara a ser realmente visibilizada.

Francisco Cordón Herreros y Romualdo Puerto Ibarra, fallecidos durante la guerra civil española, cuyos restos fueron entregados a sus familias tras 82 años en una ceremonia en Guadalajara, España, el 12 de febrero de 2022. AFP, Anadolu, Burak Akbulut.

En octubre de 2000, en Priaranza del Bierzo (provincia de León), se exhumó una de las primeras fosas comunes de víctimas de la guerra civil española. La intervención fue realizada por un equipo científico interdisciplinario y tuvo como resultado la recuperación, luego de 64 años, de los restos de Emilio Silva Faba y de otros 12 republicanos españoles asesinados por fuerzas franquistas en 1936. El nieto de Emilio Silva es uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, creada precisamente en ese año. La repercusión en la opinión pública de los trabajos de exhumación, efectuados mayoritariamente sin auxilio de fondos institucionales públicos, contribuyó desde ese momento a la visibilización de la represión política silenciada también durante la trans...

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Publicado en: Edición 2124 La lupa Mundo
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