La izquierda latinoamericana frente a Venezuela

El 30 de enero de 2005, en el estadio Gigantinho de Porto Alegre, el presidente Hugo Chávez declaraba la necesidad del socialismo. Con su característica camisa roja, el líder venezolano dijo: “Negar los derechos a los pueblos es el camino al salvajismo, el capitalismo es salvajismo. Yo cada día me convenzo más, [entre] capitalismo y socialismo… no tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo […] al capitalismo hay que transcenderlo por la vía del socialismo […]”.

En estas declaraciones resonaba, lejanamente, aquella declaración del “carácter socialista” de la revolución cubana pronunciada por Fidel Castro en abril de 1961, en medio de fusiles y llamados a resistir la agresión imperialista. Venezuela no fue invadida, pero el chavismo extrajo una potente dosis de mística política de su victoria contra el golpe de Estado de 2002 apoyado por la oligarquía local y por Estados Unidos, el paro patronal y la huelga en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de 2002-2003, que provocó un fuerte golpe a la economía.

Frente a Chávez no había milicianos, sino militantes sociales agrupados en el Foro Social Mundial, una articulación de partidos de izquierda y movimientos sociales movilizada contra la “mundialización del capital” y en favor de un cambio en las relaciones de fuerza a escala global. En este nuevo escenario de postsocialismo real, el presidente bolivariano anunció, y enfatizó, que la nueva transición al socialismo debía ocurrir “¡en democracia!”. Pero acto seguido aclaró: “Ojo pelao y oído al tambor: ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia que míster Superman [por G W Bush] quiere imponernos desde Washington, no, esa no es la democracia”. Y ahí subyace uno de los problemas neurálgicos del chavismo en sus dos décadas de hegemonía sobre la política venezolana. Si esa “no es” la democracia, ¿con qué tipo de democracia “superar” la democracia liberal? Y, en segundo lugar: además de la democracia, ¿qué diferenciaría a este “socialismo del siglo XXI” de las experiencias del socialismo real y de las “democracias populares” del siglo XX en la Unión Soviética, el este de Europa, Asia y Cuba?

Se trataba entonces del momento épico de una “marea rosada” que se estaba completando. Ya estaban en el poder Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, y estaban por llegar Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, el enigmático Manuel Zelaya y, dos años más tarde, el más polémico, Daniel Ortega. Venezuela parecía ocupar entonces el lugar de una suerte de núcleo radical alrededor del cual se iban ubicando regímenes nacional-populares o de izquierda democrática, más moderados o más novatos, que daban forma al inédito giro a la izquierda continental.

“ANTIMPERIALISMO” ANTIDEMOCRÁTICO. No obstante, el llamado “socialismo del siglo XXI”, que en sus comienzos contenía la promesa de una renovación de la izquierda que permitiera dejar atrás la historia del socialismo real, terminó por mostrar sus límites infranqueables. Lo que aparecía como una locomotora (la revolución bolivariana) para jalar a las fuerzas transformadoras latinoamericanas se fue transformando en un sistema crecientemente ineficiente y poco pluralista, y las semillas militaristas que contenía desde el comienzo terminaron por capturar el proceso político iniciado con el triunfo electoral de fines de 1998. En ese marco, Venezuela acabó por ser un peso político para las izquierdas continentales, cada vez más y mejor aprovechado por la derecha para construir fantasmas de “venezuelización” en cada país donde las fuerzas progresistas tienen posibilidades de triunfo. Como escribió el economista Manuel Sutherland: “En este infausto panorama, Venezuela constituye el mejor ‘argumento’ para las derechas más retrógradas. En cualquier ámbito mediático, aprovechan la situación para asustar a sus compatriotas con preguntas como: ‘¿Quieren socialismo? ¡Vayan a Venezuela y miren la miseria!’. ‘¿Anhelan un cambio? ¡Miren cómo otra revolución destruye un país próspero!’. Sesudos analistas aseveran que las políticas socialistas arruinaron el país y que la solución es una reversión ultraliberal de la revolución”.

Frente a esta situación, las izquierdas carecieron de herramientas teórico-políticas para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, especialmente la izquierda congregada en el Foro de San Pablo. En el caso del Frente Amplio de Uruguay existen visiones cada vez más críticas; en el Partido de los Trabajadores de Brasil, la detención de Lula da Silva y la llegada de la extrema derecha al poder parecen haber provocado un repliegue hacia posiciones más defensivas, lo que incluye la cuestión venezolana. En el Movimiento al Socialismo de Bolivia el discurso es poco permeable a un balance crítico. Y aunque Bolivia estaba lejos de ser Venezuela, Evo Morales compartía algunas visiones no pluralistas del poder que lo llevaron a buscar la reelección una y otra vez, lo que a la postre desencadenó una crisis política y una ola de protestas que a su vez dieron lugar a un golpe de Estado policial-militar, a un giro conservador y a un represivo gobierno dirigido por la senadora Jeanine Áñez, quien entró en el Palacio con una enorme Biblia entre las manos.

Mucho de lo que había hecho de Venezuela un modelo atractivo era profundamente contradictorio desde sus orígenes. El proceso venezolano combinó formas diversas de empoderamiento popular con el liderazgo ultracarismático de Chávez; redistribución de la renta petrolera con mecanismos de saqueo de los recursos estatales a manos de camarillas burocrático-militares que feudalizaron el Estado; democracia comunal “por abajo” con formas pretorianas y autoritarias “por arriba”; imaginación para impulsar proyectos posrentistas con absoluta incapacidad para llevarlos adelante; reforzamiento del rol del Estado con incapacidad de gestión pública. Y, desde la muerte de Chávez en 2013, un declive económico que condujo a una caída del Pbi de más de 50 por ciento durante la gestión de Nicolás Maduro y una inflación de 130 mil por ciento en 2018, según datos oficiales finalmente emitidos tras un largo silencio informativo oficial.

Las izquierdas latinoamericanas leyeron –y aún leen– Venezuela a partir de los imaginarios del “cerco” construidos en relación con Cuba desde los años sesenta. De esta forma, el “socialismo petrolero” venezolano –tal como lo denominó el propio Chávez en 2007– es exculpado de manera regular por el retroceso al que está llevando a la sociedad venezolana. Predomina en estas visiones el antiliberalismo fuertemente afincado en las izquierdas regionales y que tiende a minimizar los problemas democráticos, en el marco de lo que en Francia denominan “campismo”: la sobredeterminación de las variables geopolíticas en el análisis de cualquier realidad nacional.

Así, el antimperialismo se desacopla de su dimensión emancipatoria para asumir una dimensión justificatoria –e incluso celebratoria– de diversos regímenes supuestamente enemigos del imperio (la popularidad de Muamar Gaddafi en algunos sectores de las izquierdas continentales es un buen ejemplo de ello). La narrativa sobre el poder popular –a menudo abstracta– se vuelve una forma de encubrir los déficits democráticos y, más aun, las (abundantes) violaciones de los derechos humanos por las fuerzas represivas del Estado. De este modo, el “silencio, Cuba”, al decir de Claudia Hilb, de muchas izquierdas latinoamericanas –y de más allá también– devino en un “silencio, Venezuela”, que no significó, como tampoco ocurrió en el caso de la isla, no hablar de Venezuela, sino evitar enfrentar los problemas, desechando los datos empíricos y apelando de manera mecánica a las “agresiones imperiales” como única variable explicativa, tras años de hacerlo del mismo modo con la hoy pasada de moda “guerra económica”.

UN BALANCE INDISPENSABLE. Existen diversas correas de transmisión del discurso oficial venezolano hacia el resto de la región. Además de medios como Telesur, durante años la revolución bolivariana, al igual que en su momento la cubana, coordinó diversos eventos de solidaridad que sirvieron para organizar a una masa intelectual disponible para diversos tipos de pronunciamientos “solidarios”, más o menos automáticos. Algunos han sido más organizados, e incluso apéndices de las embajadas, y otros menos, pero en general se fue construyendo un discurso sobre Venezuela que congeló la foto del golpe de 2002 y es incapaz de ver las aporías del bolivarianismo y los desplazamientos en la coyuntura política.

Hoy es imposible, por ejemplo, pensar el clivaje que atraviesa el país como un enfrentamiento “transparente” entre la izquierda y la derecha, o el pueblo y la oligarquía. En gran parte de las izquierdas regionales se subestima la profundidad y la multidimensionalidad de la crisis, así como la degradación –política y moral– de la elite cívico-militar bolivariana. La “gente común” puede ser sacrificada sin problemas en el altar antimperialista, y funcionan eficazmente latiguillos como “la oposición es peor”, “el problema son las sanciones estadounidenses”, etcétera. Junto con ello, se minimizan los ataques al Estado de derecho y a la propia institucionalidad nacida de la Constitución bolivariana de 1999: la Asamblea Nacional Constituyente actúa como un poder supraconstitucional y sin contrapesos, un poder de facto que no se concentró en redactar una Constitución, sino en legitimar cualquier medida del gobierno, sin necesidad de enmarcarse en una república constitucional.

Esto no significa, sin duda, que no existan agresiones e injerencias imperiales. Ni que los neocons que rodean a Donald Trump, como Elliott Abrams o John Bolton (quien finalmente terminó distanciado del presidente), no sean peligrosos. Pero, precisamente, esto ilumina otra cuestión: el discurso antimperialista latinoamericano tiene como contrapartida un débil interés por estudiar el imperio realmente existente, sus dinámicas políticas, sus (in)consistencias y sus intereses geoestratégicos concretos. Tampoco se trata de negar que en la oposición haya sectores financiados por Estados Unidos, halcones anticomunistas estilo Guerra Fría, antipopulistas racistas y elitistas retrógrados. Ni tampoco apelar al ni-nismo: “Ni con Maduro ni con el imperio”. Por el contrario, se trata de pensar la realidad venezolana en una doble clave: antimperialista y democrática, sin sacrificar ninguno de los términos de la ecuación. La pregunta es sencilla: incluso si Maduro sale airoso de esta última batalla contra el “presidente encargado” Juan Guaidó, ¿qué tipo de futuro se puede esperar para Venezuela? ¿Qué energías vitales tiene la revolución bolivariana para encarnar los nuevos comienzos que Maduro promete una y otra vez para enfrentar la degradación societal que vive el país? El último nuevo comienzo es la dolarización informal de la economía.

Sin una izquierda más activa y creativa respecto de Venezuela, la iniciativa regional fue quedando, sin contrapesos, en manos de las derechas del continente. En la última reunión del Foro de San Pablo en La Habana, la secretaria ejecutiva, Mónica Valente, dijo que el vigesimocuarto encuentro de este espacio que reúne a gran parte de las izquierdas de la región “puede tener la misma importancia histórica de los años noventa cuando cayó el muro de Berlín”. No se refería específicamente a Venezuela, sino al giro latinoamericano a la derecha. Pero si se puede hablar de un muro de Berlín regional, este se vincula de manera directa a la implosión de la revolución bolivariana (precisamente, en el primer país que se declaró socialista después de 1989). Por este solo hecho, el balance de esta experiencia es indispensable para cualquier renovación política y teórica de las izquierdas latinoamericanas. Esta es una tarea importante, aunque las victorias de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina hayan matizado la idea de un giro a la derecha tout court en la región.

(Tomado de Nueva Sociedad y Dissent con autorización.)