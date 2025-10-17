La libertad es fiebre - Semanario Brecha
César González en Montevideo

La libertad es fiebre

Soledad Castro Lazaroff
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

En Rengo yeta (Penguin Random House, 2025) el escritor argentino reemprende el camino autobiográfico iniciado con El niño resentido (2023), pero desde un territorio aún más hostil: el del encierro en un instituto de menores afincado en medio de Capital Federal. Si su primera novela narraba el desamparo –y también la potencia– de su infancia en la villa, este nuevo volumen despliega el segundo acto de la tragedia: el castigo estatal como forma de disciplinar la pobreza.

En marzo de 2012 vivía en Buenos Aires y una compañera de trabajo en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo me trajo de regalo el primer libro de César González, La venganza del cordero atado (Continente, 2010). Me sabía fanática de Los Redondos e intuyó que me podía gustar. En ese momento, César firmaba con el seudónimo Camilo Blajaquis, apellido muy digno para un ricotero, con esa jota tan sonora en medio –mucho tiempo después lo escuché explicar en una entrevista que se nombró así en homenaje al líder de la revolución cubana, Camilo Cienfuegos, y al militante sindical Domingo Blajaquis, cuyo asesinato, ocurrido en 1966, es narrado por Rodolfo Walsh en su libro ¿Quién mató a Rosendo? (1969).
