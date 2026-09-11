 La luz del artificio - Semanario Brecha
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Sobre Moria, la serie

La luz del artificio

Soledad Castro Lazaroff
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Moria se parece menos a una biografía audiovisual tradicional que a una versión hipertrofiada y contemporánea de aquellos programas que Casán conducía en los ochenta y noventa: la diva vuelve a sentarse frente al público para contar su vida, solo que ahora dispone de ocho episodios, tres actrices, decorados gigantescos y los recursos de producción de Netflix.

Difusión.

Hay algo bastante absurdo en reprocharle a Moria, la serie creada y dirigida por Javier Van de Couter para Netflix, su falta de realismo. El director propone una especie de gigantesco programa de televisión conducido, conceptual y literalmente, por su protagonista; Moria aparece, interviene, comenta y gobierna el relato, es la anfitriona de su propia memoria. No estamos entrando a un pasado supuestamente objetivo, sino a un show más, uno que la diva autoriza de buenísima gana. Aquellos que no resisten su carácter de heroína popular critican y alimentan, sin darse cuenta, la razón del personaje: dicen que en la serie no se habla de la dictadura, que se suprimen pasajes deshonrosos, que se suavizan acciones reprochables. Como si hubiera allí una voluntad de averiguar qué ocurrió verdaderamen...

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Publicado en: Cultura Edición 2129
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