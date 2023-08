«La mayoría de los objetivos económicos que se planteó el gobierno no se han cumplido»

—Se está discutiendo la rendición de cuentas. ¿Qué elementos se pueden destacar del proyecto presentado?

—Es una rendición expansiva, pero que se encuentra a mitad de camino. Considerando que es la última en la que se pueden incrementar los gastos, podríamos pensar que seguramente nadie haya quedado conforme. La educación no recupera lo que perdió en los años anteriores, por ejemplo. La posición fiscal de Uruguay tampoco es cómoda y el próximo gobierno no va a arrancar su gestión con holgura. Parte del ajuste del gasto público que esta administración anunció con la aplicación de la nueva regla fiscal ya no pasó. En ese sentido, la rendición de cuentas también deja de manifiesto que en 2023 se incumplió la meta de llevar el déficit fiscal estructural al 2,5 por ciento, ya que terminará ...