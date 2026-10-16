 La novela rabiosa de Roberto Arlt - Semanario Brecha
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Otro centenario inclemente

La novela rabiosa de Roberto Arlt

Oscar Brando
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En el annus mirabilis de 1926, entre Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y Los desterrados, de Horacio Quiroga, se coló El juguete rabioso, de Roberto Arlt, primera novela de un joven escritor dispuesto a poner patas para arriba la narrativa argentina.

El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Edición original de 1926 (Editorial Latina).

Conozco dos relatos de cajones de muertos que salen por la ventana: el de Roberto Arlt (1900-1942), del que Ricardo Piglia dice haber visto fotos del féretro suspendido sobre Buenos Aires, y el de Felisberto Hernández (1902-1964), menos aéreo, saliendo por la ventana hacia el Cementerio del Norte, según escribe Ángel Rama en su necrológica. La foto que vio Piglia, así lo cuenta, se la mostró otro escritor, Juan Carlos Martini Real. Cuando Leila Guerriero, para su «Roberto Arlt. La vida breve», quiso confirmar su existencia, la foto había desaparecido.1 Dos escritores y una foto. Dice el propio Piglia que la ficción es, sobre todo, la posibilidad de hacer creer. Tal vez, entonces, ambos cuentos sean ficciones defenestradas que dan coherencia al momento final de dos dramas apasionantes. Hoy ...

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Publicado en: Cultura Edición 2134
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