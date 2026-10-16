 La olla está que hierve - Semanario Brecha
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La movilización de los estudiantes en Francia

La olla está que hierve

Denis Merklen desde París 
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Quieren estudiar, pero los recortes del gobierno los han dejado con pocos profesores y mal remunerados, prácticamente hacinados en locales en malas condiciones. Mientras tanto, el sistema de acceso a la universidad, por algoritmos, más que abrirles las puertas, se las cierra. Desde hace semanas, liceales y luego universitarios de toda Francia han vuelto a las calles. Las centrales sindicales los están apoyando. Se les sumarán organizaciones de campesinos. Y han irradiado hacia países vecinos.

Manifestantes durante un bloqueo a la entrada del liceo Paul Éluard en Saint-Denis, en las afueras de París, en el marco de la movilización estudiantil nacional, el 13 de octubre. AFP, Julien de Rosa.

El verano boreal fue rudo, el más caluroso desde que hay registros en Francia. El calor golpeó las conciencias, secó la tierra, los agricultores fueron rudamente afectados y antes de eso, en la escuela, en el liceo y en la universidad, los muchachos se achicharraron. Las temperaturas registradas en sala hicieron transpirar a docentes y alumnos más allá de lo aceptable. Hace años que los científicos advierten que la temperatura sube, pero los edificios de este rincón del norte no están preparados para el enorme calor. Pero el clima no es la única ni la principal razón que llevó a la calle. El 21 de setiembre, los estudiantes del liceo Saint-Exupéry de Créteil, en el este de París, salieron a protestar por la falta de docentes y bloquearon el liceo en apoyo a la huelga que sus profesores hab...

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Publicado en: Edición 2134 Mundo
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