La pantalla intervencionista

Un día es Donald Trump quien califica a la mandataria mexicana de «temerosa» frente al poder de los cárteles y amenaza con mandar a sus tropas para exterminar narcotraficantes; otro es su vicepresidente, J. D. Vance, quien advierte que Estados Unidos se reserva el derecho a una intervención militar; uno más es el diario The New York Times –reconvertido en campeón del periodismo de fuentes anónimas sin verificar–, que disemina las filtraciones de los aparatos de la «comunidad de inteligencia» estadounidense sobre el virtual colaboracionismo de funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos del partido oficial Morena, que presuntamente se ofrecen como soplones del FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas) y la CIA, para tratar de escapar al largo brazo extraterritorial de la ...
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