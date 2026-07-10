La pantalla intervencionista - Semanario Brecha
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México, uno de los grandes blancos de Estados Unidos

La pantalla intervencionista

Carlos Fazio desde Ciudad de México 
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

La administración Trump no le da respiro a México. Como parte de una guerra de desgaste, desde distintos frentes y con actores diversos, Washington busca erosionar la soberanía de México defendida con cabeza fría por la presidenta Claudia Sheinbaum. La excusa: el combate al narcotráfico.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Departamento de Guerra del Pentágono, en Washington, el 15 de junio. AFP, Saul Loeb.

Un día es Donald Trump quien califica a la mandataria mexicana de «temerosa» frente al poder de los cárteles y amenaza con mandar a sus tropas para exterminar narcotraficantes; otro es su vicepresidente, J. D. Vance, quien advierte que Estados Unidos se reserva el derecho a una intervención militar; uno más es el diario The New York Times –reconvertido en campeón del periodismo de fuentes anónimas sin verificar–, que disemina las filtraciones de los aparatos de la «comunidad de inteligencia» estadounidense sobre el virtual colaboracionismo de funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos del partido oficial Morena, que presuntamente se ofrecen como soplones del FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas) y la CIA, para tratar de escapar al largo brazo extraterritorial de la ...

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Publicado en: Acento: la nueva guerra contra las drogas Edición 2120 Mundo
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