«La población está cada vez más dañada»

—¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales carencias que encuentra hoy en el sistema de protección?

—Los problemas más graves son la salud y la salud mental, para toda la población, no solo para el sistema de protección. Es un agujero negro donde se caen un montón de personas. Además, está cargado de prejuicios y preconceptos que han entorpecido algunas posibilidades. También, en esta época hay una tendencia a romantizar situaciones espantosas creyendo que se pueden acomodar con facilidad. Otro problema es la educación: terrible. Los gurises llegan al sistema escolar con desventajas brutales que no pueden superar; se caen y no hay nada que los sostenga. El tercer problema es llegar a tiempo al cuidado. Siempre se llega tarde, más por organización que por falta de recursos. En las ...