«La política exterior del gobierno es errática»

—El presidente de la república ha repetido muchas veces que los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, en alusión a un interés de las relaciones internacionales. ¿Qué interpretación hace de estos intereses permanentes?

—A mí los eslóganes como «la política es el arte de lo posible» no me agradan demasiado. Pueden ser frases que tienen gran impacto, pero los conceptos no son todo lo potentes que se podría esperar. Si Tabaré Vázquez decía, citando al historiador inglés Eric Hobsbawm, que el mundo actual –el de la década del 90 o la del 2000– se parecía demasiado a un hospital psiquiátrico gestionado por sus pacientes, ¿qué podemos decir ahora? Está claro que estamos viviendo un tiempo fronterizo, en un orden mundial que está caducado, que está colaps...