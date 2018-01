La semana de los piantaos

Trump se declaró un “genio estable” y notificó al mundo que tiene un pito nuclear más grande que su par norcoreano, a quien califica de demente, en la misma semana que un libro salaz elevó a debate público la condición mental del presidente estadounidense.

Entre el viernes y el lunes pasado se vendieron un millón de ejemplares –tapa blanda, tapa dura, libro electrónico y audio—de Fire and Fury. Inside the Trump White House, el libro de Michael Wolff que describe, con libertades de estilo que muchos periodistas no tomarían, el funcionamiento íntimo de la presidencia de Donald Trump. Teniendo en cuenta que el libro en tapas duras se vende a 30 dólares y la versión electrónica a 14,99 dólares, bien puede decirse que el negocio para Wolff y la editorial Mcmillan ha sido de locura.

Muy al...