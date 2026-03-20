La sociología como razón

Que en las inolvidables clases de Susana Mallo, sobre finales de la década del 80, que escuché por primera vez el nombre de Jürgen Habermas. De ese curso todavía atesoro la edición de Problemas de legitimación del capitalismo tardío, diseñada por el Centro de Estudiantes de Sociología. Un libro que, por cierto, me marcó para siempre, y que en el momento me sumergió en un mundo denso y me permitió un aprendizaje anticipativo, pasando por encima de vastas zonas de ignorancia, vacíos que, como ha dicho Thomas Mann, uno deja tras de sí y luego llena con el tiempo. Desde ese entonces hasta ahora, la obra de Habermas ha sido una compañía constante. Nacido en 1926 en Düsseldorf, Jürgen Habermas falleció el pasado 14 de marzo en Starnberg, Alemania. Vivió el infierno del nazismo y sus años de form...