La urbe bulímica - Semanario Brecha
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Las lecciones de la expansión metropolitana y la reforma del transporte

La urbe bulímica

Salvador Neves
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Justo cuando quienes lideran el ordenamiento territorial del área metropolitana deben tomar decisiones que pueden definir su estructura por mucho tiempo, el ministro de Economía se coló inesperadamente en la conversación con una pregunta que pudo haber disgustado a algún inversor y que quizás deba tenerse presente en tiempos de reforma del transporte: ¿hasta dónde seguirá creciendo la ciudad hacia el este?

Inmediaciones del shopping Costa Urbana. Diego Vila.

Hace semana y media, el 15 de julio, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, visitó la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. Su sede actual se inauguró hace solo cuatro años. «Tener una sede como esta se va a hacer ver en la zona», había dicho Andrés Klappenbach, entonces presidente de la institución, en oportunidad de la inauguración. Y se nota la nueva presencia a la altura del quilómetro 24 de la avenida Giannattasio, sobre el costado norte, entre Uruguay y Márquez Castro, Solymar. Se nota más porque el edificio que se remodeló para alojar a la cámara estuvo en desuso durante años, deteriorándose, después de haber sido sucursal del Banco Hipotecario en épocas en que todavía tenía protagonismo en el desarrollo inmobiliario de la zona. En realidad, la rehabilitación fue el...

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Publicado en: Edición 2122 Uruguay
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