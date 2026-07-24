La urbe bulímica

Hace semana y media, el 15 de julio, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, visitó la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. Su sede actual se inauguró hace solo cuatro años. «Tener una sede como esta se va a hacer ver en la zona», había dicho Andrés Klappenbach, entonces presidente de la institución, en oportunidad de la inauguración. Y se nota la nueva presencia a la altura del quilómetro 24 de la avenida Giannattasio, sobre el costado norte, entre Uruguay y Márquez Castro, Solymar. Se nota más porque el edificio que se remodeló para alojar a la cámara estuvo en desuso durante años, deteriorándose, después de haber sido sucursal del Banco Hipotecario en épocas en que todavía tenía protagonismo en el desarrollo inmobiliario de la zona. En realidad, la rehabilitación fue el...