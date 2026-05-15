Lanzamiento de la campaña Espacios Libres de Apartheid y Genocidio en Uruguay

Organizaciones de derechos humanos

Mayo es el Mes de la Memoria y también de la Nakba palestina. El 15 de mayo de 1948, el Estado de Israel se implantó sobre las ruinas de Palestina y lleva 78 años ocupando, colonizando, expulsando de su tierra, robándola y aniquilando al pueblo palestino, que, sin embargo, nunca ha dejado de resistir.

Israel lleva ocho décadas violando el derecho internacional e innumerables resoluciones de la ONU con total impunidad. Esa impunidad le permite seguir expandiendo su agresión, no solo al pueblo palestino, sino a otros pueblos de la región, como Líbano, Siria, Irán y más allá, con el apoyo incondicional de las potencias occidentales y la complicidad de todos los gobiernos que no sancionan esos crímenes.

Expertos y expertas en genocidios, las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU han reconocido que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Y también

que impone un sistema de apartheid contra el pueblo palestino en todo el territorio bajo su control. Lo afirmó incluso la Corte Internacional de Justicia en 2024. Y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura contra los dirigentes israelíes.

Llevamos dos años y medio asistiendo al primer genocidio de la historia transmitido en vivo y en directo. Los horrendos crímenes cometidos por el régimen israelí en Gaza golpean la conciencia de la humanidad. Por eso, los pueblos del mundo nos levantamos para decir: ¡Basta!

Inspirándonos en la lucha que puso fin al apartheid de Sudáfrica, hoy más de 30 organizaciones sociales y políticas decidimos sumarnos a esta campaña palestina y global y declararnos Espacios Libres de Apartheid y Genocidio (ELAG) hasta que Israel acate el derecho internacional y las resoluciones de la ONU que le ordenan respetar todos los derechos humanos y colectivos del pueblo palestino, empezando por su derecho a la autodeterminación, reconocido por la ONU.

Por todo lo expuesto:

Afirmamos nuestro compromiso con la libertad, la justicia y la igualdad para el pueblo palestino y para todas las personas y pueblos del mundo.

Nos oponemos a toda forma de racismo, supremacismo, discriminación y opresión.

Nos declaramos comunidades libres de apartheid y genocidio israelí.

Y nos comprometemos a evitar los vínculos con instituciones o empresas israelíes o cómplices y a unirnos en el trabajo para poner fin a toda forma de apoyo al régimen israelí de colonialismo, asentamiento, ocupación militar, apartheid y genocidio.

Exhortamos a organizaciones sociales y políticas, empresas, sindicatos, cooperativas, instituciones culturales, deportivas, académicas y artísticas a sumarse a esta campaña y declararse ELAG.

Exhortamos, también, a marchar en solidaridad con el pueblo palestino hoy, 15 de mayo, a las 18.30, desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. ¡Nos vemos en las calles!

Adá Yú Huerta Comunitaria, Paysandú

Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República

Agrupación de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas

Alter Ediciones

Asociación Cultural Uruguay-Armenia (ASCUA)

Banda Irrintzi

BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid

Brigada China María, Paysandú

Casa Marx Montevideo

Charrúa Antifascista

Cirqueras Feministas Uruguay

Consejo de la Nación Charrúa

Coordinadora de Feminismos

Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay

CX 36 Radio Centenario

Defensa del Agua Uruguay

Diario La Juventud

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Fogones de la Memoria

Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba

Fundación Vivían Trías

Hermandad Pro Derechos Uruguay

Judíxs contra el Genocidio Palestino

Juventud Socialista

La Izquierda Diario Uruguay

La Senda

Mentirosa Editorial

Movimiento 26 de Marzo

Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social

Our Voice Voces Insurgentes

Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio

Partido Socialista, Frente Amplio

Paysandú por un Uruguay Soberano – UPM 2 NO

Plenaria Memoria y Justicia

Radio Comunitaria Alternativa FM

Reactiva Contenidos



Red de Ollas al Sur:

Colectiva en la Olla

La Huertolla del Barrio

Merendero Cooperativo Las Bóvedas

Olla Palermo

Olla Popular Cala

Olla Popular Ciudad Vieja



Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas

Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines

Unidad Popular