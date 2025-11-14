Las estrellas del sur - Semanario Brecha
Edición 2086 Suscriptores
El proceso concentrador de las empresas top en Uruguay

Las estrellas del sur

Luciano Costabel Leonardo Cardozo
14 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El ranking de las 100 mayores empresas de Uruguay revela un país donde la concentración y la extranjerización marcan la pauta. Desde la banca y los alimentos hasta la forestación y la bebida, la lista evidencia la persistencia de viejas estructuras y la irrupción de nuevos actores de alcance global. Con diversas estrategias, el resultado es un entramado productivo cada vez más grande, acotado y lejano.

Quizás porque tienen una y no dos fábricas en Uruguay, o porque su presencia publicitaria es bastante menor que la de su competencia, los grupos económicos que controlan la planta de celulosa Montes del Plata han merecido menos escrutinio público en el país que la finlandesa UPM. Celulosa y Energía Punta Pereira SA, tal su nombre jurídico, también tiene una fuerte presencia nórdica: el 50 por ciento de sus acciones pertenecen a Stora Enso, un grupo sueco-finlandés que tiene al Estado de Finlandia como principal accionista y surge de la fusión de las dos antiquísimas compañías. La historia oficial de la empresa ubica en 1288 los primeros registros de actividad de Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag y en 1872 los de W. Gutzeit & Co., antecedente de Enso. La dueña de la otra mitad de M...

Publicado en: Edición 2086 Uruguay
