Las estrellas del sur

Quizás porque tienen una y no dos fábricas en Uruguay, o porque su presencia publicitaria es bastante menor que la de su competencia, los grupos económicos que controlan la planta de celulosa Montes del Plata han merecido menos escrutinio público en el país que la finlandesa UPM. Celulosa y Energía Punta Pereira SA, tal su nombre jurídico, también tiene una fuerte presencia nórdica: el 50 por ciento de sus acciones pertenecen a Stora Enso, un grupo sueco-finlandés que tiene al Estado de Finlandia como principal accionista y surge de la fusión de las dos antiquísimas compañías. La historia oficial de la empresa ubica en 1288 los primeros registros de actividad de Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag y en 1872 los de W. Gutzeit & Co., antecedente de Enso. La dueña de la otra mitad de M...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate