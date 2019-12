Las narraciones de Walt Whitman

Veinticuatro relatos y dos folletines escritos entre 1941 y 1952 conforman la obra de ficción de Walt Whitman. ¿Puede la lectura de esta obra temprana ampliar nuestro conocimiento del poeta o deberíamos, tal cual era su deseo, dejarla caer en el olvido?

El 5

de noviembre de 1842, la edición del semanario neoyorquino The New World

publicó este anuncio: “¡Saludos a los amigos del antialcoholismo! Franklin

Evans, o el borracho: un relato de nuestros días, por un popular autor

estadounidense”. El popular autor era Walter Whitman. La novela apareció en la

edición del 24 de noviembre, en la colección Books for the People, y se

vendieron 20 mil ejemplares, una cifra que ninguna edición de Hojas de

hierba alcanzó durante la vida del poeta. Whitman ganó 75 dólares por la

novela.

En mayo de 1...