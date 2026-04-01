«Las palabras no te revelan, te esconden» - Semanario Brecha
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Con el dramaturgo y director teatral Sergio Blanco

«Las palabras no te revelan, te esconden»

Martín Cedrés
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Sergio Blanco acaba de estrenar El síndrome de Stendhal con la Comedia Nacional. En conversación con Brecha, además de hablar de la pieza, reflexionó sobre su obra en general y sobre el rol del arte en tiempos tan nefastos como los que corren.

Sergio Blanco. Show Note Inc., gentileza del entrevistado.

—En este nuevo regreso a Montevideo, ¿cómo estás observando el circuito teatral?, ¿qué te llamó la atención? —Para ser honesto, no vi nada de teatro, porque, cuando estoy en un proceso creativo, necesito concentrarme principalmente en esa tarea, y trato de evitar todo lo que pueda dispersarme. Me aíslo por completo. El proceso de una obra es muy intenso, porque a las horas de ensayo se le suman las de diseño, las de escritura, las de reescritura. Y las pocas horas que me quedan son para otros proyectos que empiezo a desarrollar en paralelo o para preparar reproducciones o posproducciones. Entonces, increíblemente, hace dos meses que estoy en Montevideo y no he visto nada de teatro, cosa que me apena muchísimo. Uno de los grandes placeres de venir a Uruguay es, justamente, ir a ver otras pr...

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Publicado en: Cultura Edición 2106
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