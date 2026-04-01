«Las palabras no te revelan, te esconden»

—En este nuevo regreso a Montevideo, ¿cómo estás observando el circuito teatral?, ¿qué te llamó la atención? —Para ser honesto, no vi nada de teatro, porque, cuando estoy en un proceso creativo, necesito concentrarme principalmente en esa tarea, y trato de evitar todo lo que pueda dispersarme. Me aíslo por completo. El proceso de una obra es muy intenso, porque a las horas de ensayo se le suman las de diseño, las de escritura, las de reescritura. Y las pocas horas que me quedan son para otros proyectos que empiezo a desarrollar en paralelo o para preparar reproducciones o posproducciones. Entonces, increíblemente, hace dos meses que estoy en Montevideo y no he visto nada de teatro, cosa que me apena muchísimo. Uno de los grandes placeres de venir a Uruguay es, justamente, ir a ver otras pr...