Las palabras también se mueven

La idea vuelve cíclicamente: el capitalismo no es solo algo que nos somete y domina, sino también algo que nos constituye y determina hasta en las prácticas menos económicas concebibles. En los últimos años, esto se ha visto exacerbado al punto de que no hay rincón donde su lógica no lo defina todo. El campo artístico no se salva de ello y cada vez se torna más difícil poder plantear alternativas y pensar fuera de su dominio. ¿Qué hacer entonces?

En 2023, un grupo de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Danza de la Facultad de Artes iniciaron un espacio para conversar y pensar la danza a través de la lectura, la escritura y la práctica. Se definieron como Danzas de Acá y en marzo de este año lanzaron su revista: Escribir Danzas, cuyo primer volumen se llama #1: historias, relatos, ...