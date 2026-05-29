Las palabras y los ríos

Nos encontramos en uno de esos viejos y ruidosos bares del Centro. Guille viene seguido a Montevideo. Cada vez que puede cruza el río, vuelve a sentir que esta orilla ralentiza la urgencia, que permite pensar con más claridad. Guille habla con templanza, sin ansiedad, pero contagia entusiasmo: «Yo vengo acá desde la década del 90. Montevideo es un lugar al que siempre me gusta volver». Desde sus primeras giras, de cuando los recitales dehardcore se organizaban por correo postal, hasta ahora, en que Eterna Inocencia celebra tres décadas de carrera, el Río de la Plata siempre funcionó para las bandas menos como frontera que como espacio común. Las bandas cruzaban, tocaban en centros culturales, intercambiaban fanzines y cassettes, pateaban skate, dormían en casas de conocidos, volvían. Lo qu...
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