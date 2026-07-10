Lavar ropa para esconder heridas

Anaclara Alexandrino se embarca en un nuevo proyecto con Hay algo mejor afuera, en el que asume el doble rol de dramaturga y directora. La obra encierra a tres mujeres en una lavandería. Desde ese espacio, sostienen una rutina marcada por la frustración, el deseo y la ilusión de una vida mejor. La aparición de un pedido a nombre de Méndez actúa como detonante de una serie de recuerdos y conflictos que exponen heridas del pasado, tensiones del presente y proyecciones hacia un futuro incierto. A partir de allí, cada una dejará al descubierto sus carencias afectivas, las mochilas que cargan, las herencias familiares, los mandatos y las imposiciones sociales. Ese recorrido las llevará a depositar sus expectativas en un lejano «afuera», convertido en una promesa de transformación y refugio fren...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate