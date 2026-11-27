Nacido en Montevideo en 1992 y actualmente residente en Francia, Francisco Álvez Francese ya tiene cuatro libros editados por Pez en el Hielo, editorial independiente que acaba de cumplir diez años. Además, coordina Forastera, la editorial dedicada a la traducción, junto con Mateo Arizcorreta. Luz prestada. Ensayos sobre poesía diurna (Pez en el Hielo, 2026) es el tercer libro de una suerte de tentativa de serie que el autor viene labrando desde hace un tiempo: Los restos del naufragio (Pez en el Hielo, 2019) fue el primer intento y se trataba de crear pequeños ensayos sobre grandes poetas del canon nacional; el segundo, La noche americana (Pez en el Hielo, 2020), incursionaba en una especie de recorrido autobiográfico por la obra de diversos autores, y en este, el tercero, nos encontramos...
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