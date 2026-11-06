Libertades y viceversas

—El espectáculo «Voz y guitarra» propone una especie de regreso a la esencia de la canción. ¿Qué le sucede a la música cuando, despojada de sus arreglos, se reduce a la voz, al instrumento y al silencio? —En primer lugar, no se reduce la canción: se concentra. Me gusta mucho el arte del arreglo, y no es que, al despojarlo del instrumento y la voz, desaparece; lo que no tiene son los adornos, las florituras, las cosas que no se refieren a la esencia de esa canción. Es la canción en su forma más pura. Me gusta eso. —¿Y qué significa eso para el público, para la gente que escucha? —Una escucha esencial de lo que es esa canción, de la unión de ese poema con esa melodía. Muchas veces he escuchado decir a gente del público, después del concierto, que nunca habían entendido algunas canciones, que...