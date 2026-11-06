 Libertades y viceversas - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con Adriana Calcanhotto, desde Río de Janeiro

Libertades y viceversas

Soledad Castro Lazaroff
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Dueña de una de las voces más singulares de la música brasileña contemporánea, ha construido una obra en la que conviven la poesía, la experimentación y la tradición popular. El 5 de diciembre regresa a Montevideo con «Voz e violão», un espectáculo que apuesta a la intimidad de la voz y la guitarra, y una buena excusa para conversar sobre su relación con la palabra, las transformaciones de su repertorio y esa búsqueda artística que la mantiene siempre en movimiento.

Adriana Calcanhotto. Difusión, Leo Aversa.

—El espectáculo «Voz y guitarra» propone una especie de regreso a la esencia de la canción. ¿Qué le sucede a la música cuando, despojada de sus arreglos, se reduce a la voz, al instrumento y al silencio? —En primer lugar, no se reduce la canción: se concentra. Me gusta mucho el arte del arreglo, y no es que, al despojarlo del instrumento y la voz, desaparece; lo que no tiene son los adornos, las florituras, las cosas que no se refieren a la esencia de esa canción. Es la canción en su forma más pura. Me gusta eso. —¿Y qué significa eso para el público, para la gente que escucha? —Una escucha esencial de lo que es esa canción, de la unión de ese poema con esa melodía. Muchas veces he escuchado decir a gente del público, después del concierto, que nunca habían entendido algunas canciones, que...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2137
Palabras clave:

Artículos relacionados