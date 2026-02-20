Literatura degenerada - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con la escritora peruana Gabriela Wiener

Literatura degenerada

Patricia Turnes
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

Desde hace algunos años, los viajes para difundir su obra, dar conferencias y talleres de escritura creativa en distintas partes del mundo han sido la constante en la vida de Gabriela Wiener (Lima, 1975). La escritora, cronista y editora peruana radicada en Madrid es dueña de una escritura tan extraordinaria como revulsiva.

Difusión.

Gabriela Wiener estuvo en la Noche de las Librerías de Montevideo en noviembre pasado e hizo una lectura performática de Una pequeña fiesta llamada Eternidad, libro de poesía (2023) editado aquí por Criatura Editora. Las primeras historias de la autora se publicaron en la prestigiosa revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra. Su literatura, que mixtura periodismo y narrativa, es tan autobiográfica como subversiva. La mirada de Wiener es feminista y anticapitalista, y aborda temas que tienen que ver con la identidad, la sexualidad y la historia, con humor y mucha lucidez. Su obra puede considerarse una verdadera bomba decolonial, una que intenta «desestructurar la forma hegemónica en que contamos, manipulando la historia del poder, del género y trayendo al centro las del contra...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2100
Palabras clave:

Artículos relacionados