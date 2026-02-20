Literatura degenerada

Gabriela Wiener estuvo en la Noche de las Librerías de Montevideo en noviembre pasado e hizo una lectura performática de Una pequeña fiesta llamada Eternidad, libro de poesía (2023) editado aquí por Criatura Editora. Las primeras historias de la autora se publicaron en la prestigiosa revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra. Su literatura, que mixtura periodismo y narrativa, es tan autobiográfica como subversiva. La mirada de Wiener es feminista y anticapitalista, y aborda temas que tienen que ver con la identidad, la sexualidad y la historia, con humor y mucha lucidez. Su obra puede considerarse una verdadera bomba decolonial, una que intenta «desestructurar la forma hegemónica en que contamos, manipulando la historia del poder, del género y trayendo al centro las del contra...
