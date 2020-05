Lo inexpresable a través de lo expresable

“El vértigo es la

sensación de que, si me caigo, no caeré sobre la tierra, sino hacia el espacio.

No tengo anclaje. Saldré despedida hacia adelante, hacia fuera, hacia arriba.”

La que habla es la narradora del relato que da título al volumen. Se encuentra

de viaje en algún lugar célebre por sus ruinas, aunque indeterminado. Su marido

le ha confesado que va a robarse una piedra tallada que encontró por ahí. Ella

fantasea, entonces, con las nefastas consecuencias que esa transgresión puede

traerle a toda la familia cuando tengan que pasar por la aduana. Sin embargo:

“No soy quién para decirte que no te lleves la piedra: es preciosa”, piensa.

Las

líneas anteriores podrían hacer creer que el relato posee una trama, pero lo

cierto es que los textos de Walsh quieren ejecutar tantos movimient...