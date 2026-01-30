Lo que hay por detrás

Neil Young cantó una vez sobre una leyenda desconocida en su propio tiempo y, al pensar en el arte en Uruguay, puede sin duda afirmarse que estamos rodeados de ellas. A veces son reconocidas tardíamente, a veces quedan ocultas por siempre. Me gustaría que una de ellas fuera debidamente reconocida hoy. Sus presentaciones son muy esporádicas, pero, cuando Fredy Pérez toca, hay que rehacer nuestra agenda porque es algo que se debe presenciar. ¿Qué tanto se puede estremecer con una guitarra y una voz a través del aire de una milonga? Es que Fredy Pérez es el exponente de algo cada vez más difícil de encontrar en la música: delicadeza, fineza, sutileza, ternura y melancolía. Se trata de un artista que, quizás, a la pasada no llama la atención, pero si uno se detiene a observar, descubre que en ...
