 «Los centristas están esperando el fracaso de la izquierda» - Semanario Brecha
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Con el filósofo estadounidense Daniel Tutt

«Los centristas están esperando el fracaso de la izquierda»

Gabriel Delacoste
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En Estados Unidos se está viviendo un crecimiento de posiciones políticas socialistas rodeadas de intensos debates intelectuales que se dan, en buena medida, en internet. Brecha conversó con Daniel Tutt, filósofo, intelectual público y conductor del pódcast Emancipations, sobre la situación de la izquierda estadounidense, sus riesgos y sus posibilidades.

Daniel Tutt. Gentileza del entrevistado.

—Este es un momento muy extraño para el mundo, en el que la política doméstica de Estados Unidos es muy definitoria para lo que pasa en todos lados. ¿Cómo se ve todo lo que pasa desde adentro? —En la primera presidencia de Donald Trump pensábamos que podía desarrollarse el ambicioso plan de Steve Bannon, que busca cumplir con los objetivos de largo plazo de los think tanks de la extrema derecha: destruir la burocracia estadounidense y lo que queda del estado de bienestar. En aquel momento, eso no sucedió. La segunda presidencia, liderada en un inicio por Elon Musk y sus reformas desde DOGE [Departamento de Eficiencia Gubernamental], transformó esa pesadilla en una posibilidad real. Yo vivo en Washington D. C., y sorprendentemente acá se vieron muy pocas respuestas palpables. El efecto...

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Publicado en: Edición 2126 Mundo
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