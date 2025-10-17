Los cimientos

La noticia no ha tenido demasiado eco. El miércoles 8 de octubre, por unanimidad, el Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto de ley que –de ser sancionado también en Diputados– agilizará sustancialmente el trámite expropiatorio de los inmuebles ruinosos y abandonados que mantengan deudas con el Estado.
La propuesta inicial había sido presentada hace cuatro años por la bancada de senadores del Frente Amplio. Los legisladores de la coalición entonces gobernante fueron encontrando motivos para diferir su tratamiento (nunca encontraban tiempo para tomar posición como bancada) hasta que terminó la legislatura (véase «Que huela a nuevo», Brecha, 16-VIII-24).
La nueva Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara Alta ordenó su desarchivo ni bien comenzó con su act...
