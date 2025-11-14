Los de arriba, los de afuera y los de papel

Las grandes empresas han llamado la atención de varias investigaciones académicas en otros países. También han sido objeto de publicaciones provenientes de la prensa empresarial, tanto a nivel mundial como en países de la región. En Uruguay se sabe poco sobre las grandes empresas, en buena medida porque la mayor parte de ellas son de propiedad cerrada, esto es, que no cotizan sus acciones en la bolsa de valores y no están obligadas a publicar sus finanzas corporativas en ámbitos públicos de acceso gratuito.

En este artículo se presenta y explica un ranking de las 100 empresas privadas más grandes del país, confeccionado a partir de la investigación en curso «Las grandes empresas uruguayas en el largo plazo (1920-2024)», financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y de la cual participan, además de quien escribe, Tamara Lapunov y Christian Olivera.

Concentración y sectores

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 existían 190.423 empresas activas en el país. Mirar a 100, por lo tanto, es algo así como tomar menos del 0,1 por ciento del mundo empresarial uruguayo. Sin embargo, estas empresas privadas son de gran relevancia en términos de acumulación e incidencia en la economía. En total, sus patrimonios ascendieron a 16.000 millones de dólares en 2023, cifra equivalente a una quinta parte del PBI uruguayo.

La sumatoria de sus ganancias (incluidas las pérdidas que reportaron) ascendieron a una cifra cercana a los 10 millones de dólares por día. Estas empresas, a su vez, controlaron un conjunto de activos cuyo valor equivalía a dos terceras partes del PBI. Este pequeño puñado de empresas también ocupó un lugar de relevancia en el frente externo, ya que fue responsable del 17 por ciento del total de las importaciones y del 35 por ciento de las exportaciones de bienes del país.

Sin embargo, las diferencias entre estas 100 empresas son notorias. Las cinco más grandes tienen un patrimonio promedio 33 veces más grande que las cinco empresas que se ubican en los puestos del 95 al 100.

Entre estas grandes empresas sobresalen las industriales. Si bien el peso de este sector en la economía ha venido decayendo, los requerimientos de escala e inversión son elevados y albergan a empresas muy grandes. Al sector industrial le siguen el comercio, las finanzas y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Dentro del sector industrial predominan las empresas con algún tipo de encadenamiento con el agro, ya sea por la utilización de materias primas agropecuarias (arroz, carne, granos, cebada, trigo, madera, etcétera) como por la elaboración de insumos para el sector primario (medicamentos veterinarios, fertilizantes). En el caso del comercio aparecen las grandes superficies dedicadas al comercio minorista de alimentos y productos de limpieza (retail), así como algunos grandes locales comerciales vinculados a otros artículos de consumo, como automóviles, maquinaria, prendas de vestir y electrodomésticos. El sector financiero reúne a la totalidad de la banca privada existente en el país, lo que muestra la relevancia de este tipo de instituciones. En el sector de las TIC se encuentran las empresas de telefonía privada y otras vinculadas a servicios globales y fintech.

También entre las grandes empresas aparecen dos grandes desarrolladores de espacios globales e infraestructura para el funcionamiento de la economía globalizada: Zonamérica y Shopping Centers (que figuran como inmobiliarias), así como las principales empresas que operan en la entrada y salida del país: Puertas del Sur, que gestiona casi la totalidad de los aeropuertos de Uruguay; Los Cipreses (Buquebus), que concentra el tráfico fluvial de pasajeros con Argentina; Terminal Cuenca del Plata, Corporación Navíos Granos y la operadora portuaria Nelsury (Katoen Natie), que centralizan la actividad comercial fluvial.

De esta manera, la foto de la cúpula empresarial refleja en forma bastante asertiva el tipo de estructura productiva del país y la relevancia estratégica de este conjunto de empresas en el desarrollo nacional.

Capitales cáscara o de papel

Entre las políticas de Estado que Uruguay ha desarrollado para la atracción de inversión extranjera, se encuentra un conjunto de incentivos que promueven la instalación de sucursales que se encargan de comerciar o prestar servicios a empresas de un mismo grupo a escala global. Estas empresas tributan un 0,75 por ciento sobre las ganancias, a diferencia del común de las empresas, que tributan un 25 por ciento en concepto de IRAE (impuesto a las rentas de las actividades económicas).

Lo curioso de este tipo de empresas es que, en buena medida, se dedican a intermediar cuentas y movimientos comerciales intrafirma a escala global, sin generar valor agregado en el país ni ingresar mercadería a Uruguay; tampoco crean puestos de trabajo significativos. De allí que se las denomine empresas cáscara. Para los capitales controlantes, la ventaja es tributaria. Mediante el ajuste de los precios de compraventa entre filiales de un mismo grupo, terminan declarando sus ganancias o buena parte de ellas en Uruguay, donde tributan mucho menos que en los países en que tienen radicadas sus actividades reales.

En un informe reciente, titulado «Cruzar fronteras para cosechar ganancias. El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio», los investigadores argentinos Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti detectaron varios casos de este tipo de empresas utilizadas por grupos regionales y globales, como Bunge & Born, Syngenta, Techint, COFCO, Cargill, Pérez Companc, entre otros. Este «servicio» prestado por Uruguay para facilitar a los capitales de la región a evadir el fisco de sus países también se cuela en nuestro ranking (a pesar de dejar por fuera empresas de tipo holding). A partir de la metodología seguida por los autores mencionados, se detectan al menos cuatro empresas de este tipo entre las 100 más grandes.

En la lectura de sus balances se ve un nivel de ingresos elevado en relación con la economía uruguaya, generado en buena medida por transacciones con empresas vinculadas a escala global. Al mismo tiempo, como estas empresas no requieren grandes inversiones en maquinaria y equipo, este ítem suele ser desproporcionadamente pequeño en relación con el total del activo. Por último, todas ellas se ubican en zonas francas: Tenaris Global Service (World Trade Center), Syngenta Agro Uruguay (World Trade Center), Adium Pharma (Zonamérica) y Sistemas Globales Uruguay (zona franca Aguada Park).

Otra de las políticas que el país ha desarrollado para servir de refugio a capitales y empresarios de la región que huyen del fisco de sus respectivos países ha sido la de las vacaciones fiscales (ley 19.904). Varios de estos nuevos residentes son argentinos que han decidido poblar la exclusiva península esteña uruguaya, algunos de ellos propietarios de grandes empresas analizadas aquí, como el caso de Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre.

Extranjerización de la cúpula y familias nacionales

Un dato llamativo es la elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya. El 63 por ciento de las empresas es controlado en su totalidad por grupos extranjeros, mientras que en siete casos existe asociación entre nacionales y extranjeros, generalmente con mayoría de estos últimos en el capital accionario. Solo 30 empresas de las 100 son de propiedad cien por ciento nacional. Este nivel de extranjerización es una novedad de los últimos 20 años, ya que la inversión extranjera directa creció en forma sustancial. En este período, nuevas empresas se instalaron, pero también antiguas empresas en manos de capitales nacionales fueron vendidas al capital extranjero.

Otra novedad histórica de los últimos años es la diversificación en los orígenes del capital. Tomando el origen del principal grupo controlante puede verse que la mayoría de ellos son capitales latinoamericanos (37), seguidos de europeos (20) y estadounidenses (9). Algunos de estos capitales controlan más de una empresa.

Entre los capitales nacionales, la mayor parte corresponde a grupos económicos familiares: se trata de familias empresariales que controlan distintas unidades de negocios, además de la empresa listada en el ranking. Estos grupos económicos tienden a coordinar y diversificar inversiones en actividades que desde el punto de vista jurídico son independientes, algo que no es una singularidad de Uruguay, sino que forma parte del panorama organizacional de las empresas en América Latina y en buena parte del mundo.

En este estudio se detectan 27 grupos familiares vinculados a la propiedad de alguna de las empresas listadas. Al menos 15 de ellos son grupos viejos, controlados por la segunda generación familiar o más, y en varios casos han visto sucederse entre tres y cinco generaciones (los más notorios son los Mailhos, Strauch, Otegui, Fernández, Schneck, Zerbino, Lestido). Buena parte de estos grupos también ha tendido a regionalizar sus negocios, expandiendo una parte a los países vecinos.

Pese a su poderío relativo, estos grandes grupos uruguayos son pequeños en el contexto regional y global, y han tendido a quedar subordinados en una lógica de apertura y liberalización que los relega de sus posiciones otrora dominantes en el andamiaje productivo y financiero del país.

Ranking de las 100 empresas con mayor patrimonio en Uruguay

ord. Nombre Sector Grupo(s) propietario(s) Nacionalidad 1 Montes del Plata Industria Arauco/Stora Enso Chilena/Sueco-finlandesa 2 Tenaris Industria Techint Argentina 3 Pepsi Cola Industria Pepsico Estadounidense 4 Maltería Uruguay Industria Ambev Brasileña 5 Banco Itaú Finanzas y Seguros Itaú Brasileña 6 Banco Santander Finanzas y Seguros Banco Santander Española 7 UPM SA Industria UPM/Otegui Finlandesa/Uruguaya 8 Katoen Natie Transporte y Almacenamiento Katoen Natie Belga 9 Syngenta Comercio Sinochem China 10 Adium Pharma Comercio Grupo Adium Sin dato 11 Telxius Cable América Información y Comunicación Telefónica Española 12 BBVA Finanzas y Seguros BBVA Española 13 Terminal Cuenca del Plata Transporte y Almacenamiento Katoen Natie/Administración Nacional de Puertos Belga/Uruguaya 14 Scotiabank Finanzas y Seguros Bank of Nova Scotia Canadiense 15 Cervecería y Maltería Paysandú Industria Ambev Brasileña 16 Megalabs Industria Athos KG Alemana 17 Uruply Industria BTG Pactual Timberland Investment Group Brasileña 18 Parque de la Ciencia Industria Athos KG Alemana 19 Movistar Información y Comunicación Telefónica Española 20 Hotel Enjoy Restaurantes y Hoteles Enjoy Chilena 21 Buquebus Transporte y Almacenamiento López Mena Argentino-uruguaya 22 Monte Paz Industria Mailhos Uruguaya 23 Maltería Oriental Industria Grupo Petrópolis Brasileña 24 Frigorífico Modelo Transporte y Almacenamiento Fernández Uruguaya 25 Aeropuerto de Carrasco y otros Transporte y Almacenamiento Eurnekian Argentina 26 Cristalpet Industria Grupo Envases Mexicana 27 Saman Industria Camil Brasileña 28 Coca-Cola Industria Coca-Cola Femsa Mexicana 29 HSBC Bank Finanzas y Seguros HSBC Británica 30 COUSA Industria Gard Uruguaya 31 Shopping Centers Inmobiliarias Lecueder Uruguaya 32 Frigorífico Las Piedras Industria González Uruguaya 33 Pulsa Industria Minerva Brasileña 34 Tienda Inglesa Comercio Goldman Sach Estadounidense 35 Claro Información y Comunicación Slim (Grupo América Móvil) Mexicana 36 Barraca Jorge Walter Erro Comercio Grupo Erro Uruguaya 37 Supermercados Disco Comercio Grupo Calleja/Cardoso (Carso Group) Salvadoreña/Uruguaya 38 Macromercado Comercio Mejlovitz Uruguaya 39 Urufor Industria Otegui Uruguaya 40 Citibank Finanzas y Seguros Citigroup Estadounidense 41 Sistemas Globales Uruguay Información y Comunicación Grupo Globant Española 42 ISUSA Industria Williams/Varios socios nacionales Argentina/Uruguaya 43 Cementos Artigas Industria Votorantim/Cemolinis Luxemburguesa/Española 44 Saceem Construcción NGE/Ruibal y otros Francesa/Uruguaya 45 Molinos San José Industria Gard Uruguaya 46 Sodimac Comercio Falabella Chilena 47 Divino Industria Gervitz Uruguaya 48 Gerdau Laisa Industria Gerdau Brasileña 49 Tenfield Información y Comunicación Casal Uruguaya 50 McDonald’s Restaurantes y Hoteles Arcos Dorados Inc. Estadounidense 51 IPUSA Industria Matte Chilena 52 First Data Información y Comunicación Fiserv Inc. Estadounidense 53 Breeders and Packers Industria Minerva Brasileña 54 Chic Parisien Comercio Manhard Uruguaya 55 Corporación Navíos Granos Transporte y Almacenamiento Angeliki Frangu/López Griega/Argentina 56 Casarone Agroindustrial Industria Sin dato Sin dato 57 Urufarma Industria Sielecki Argentina 58 Interagrovial Comercio Blanco Uruguay 59 Laboratorios Microsules Industria Bringas Uruguaya 60 Molino Cañuelas Industria Cañuelas Argentina 61 Sabre Global Services Información y Comunicación Sabre Corporation Estadounidense 62 Devoto Comercio Grupo Calleja Salvadoreña 63 Fábricas Nacionales de Cervezas Industria Ambev Brasileña 64 Mercado Libre Apoyo a Negocios Galperin Argentino-uruguaya 65 Kia Motors Comercio Grupo Gandini Brasileña 66 Laboratorio Libra Industria Scerschener Uruguaya 67 Santa Rosa Automotores SA Comercio Antelo Argentina 68 Renner Comercio Renner Brasileña 69 Mapfre Seguros Finanzas y Seguros Fundación Mapfre Española 70 Pedro Macció y Cía. Industria Grupo Macció Uruguaya 71 Ta-Ta Comercio De Narvaes Argentina 72 Fivisa Comercio Fierro Vignoli Uruguaya 73 Metlife Seguros Finanzas y Seguros Metropolitan Life Insurance Company Estadounidense 74 Dank Industria Balerio Uruguaya 75 Derremate.com Información y Comunicación Galperin Argentino-uruguaya 76 Cargill Comercio Cargill Estadounidense 77 Salus Industria Danone Francesa 78 Frigorífico Canelones Industria Minerva Brasileña 79 Hipermercado Géant Comercio Grupo Calleja/Cardoso (Carso Group) Salvadoreña/Uruguaya 80 El Dorado Comercio Polakof Uruguaya 81 Nordex Industria Antelo Argentina 82 Banque Heritage Finanzas y Seguros Esteve y Barth Suiza 83 TCS Solution Center Información y Comunicación Tata Group India 84 Sucesión Carlos Schneck Industria Schneck Uruguaya 85 Carlos Gutiérrez Comercio Gutiérrez Uruguaya 86 Abitab Comercio Varios accionistas Uruguaya 87 Iclos Industria Athos KG Alemana 88 Julio César Lestido SA Comercio Lestido Uruguaya 89 Zonamérica SA Inmobiliarias Dovat Uruguaya 90 Porto Seguro Finanzas y Seguros Garfinkel/Grupo Itaú Brasileña 91 Bandes Finanzas y Seguros Estado de Venezuela Venezolana 92 Papelera Mercedes Industria Grupo Strauch Uruguaya 93 Proquimur Comercio Varios socios Uruguaya 94 Seguros Sura Finanzas y Seguros Grupo Empresarial Antioqueño Colombiana 95 Fármaco Uruguayo Industria Medifarma Peruana 96 Compañía Cibeles Industria Grupo Zerbino Uruguaya 97 AarhusKarlshamn Latin America Industria Grupo AarhusKarlshamn Sueca 98 Arboreal Industria Grupo Enkel/Crandall Uruguaya/Estadounidense 99 Ontilcor Industria Urgal Uruguaya 100 Corporación de Maquinaria Comercio Grupo Erro Uruguaya