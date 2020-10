Los derechos del violento

«Debo reconocer que he hecho una evolución en corto tiempo porque la verdad es que me cuesta aceptar la tenencia compartida; me costó siempre [...] esto de los niños mochila [...]; pero uno tiene que tener la cabeza abierta. Por eso llevo adelante este proyecto de ley», dijo en la Comisión de Constitución y Legislación, según la versión taquigráfica a la que accedió Brecha, la senadora Graciela Bianchi, una de las impulsoras del proyecto de ley del Partido Nacional (PN).

No es la primera vez que se presentan proyectos de estas características. Sin ir más lejos, en la legislación pasada hubo dos: uno del actual presidente de la república –presentado en 2016, cuando era senador–, Luis Lacalle Pou, y otro de los diputados Rodrigo Goñi y Gerardo Amarilla –presentado en 2017–. Los tres, leg...