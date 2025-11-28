Los dobles - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda

Los dobles

Isabel Retamoso
28 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

En el marco de la reciente realización del FILBA (Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires) en Montevideo, Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988) conversó con Brecha sobre su ficción, que abarca poesía, novelas y libros de cuentos, y que trabaja con cierta ominosidad transmitida a través de aquello que emana de la naturaleza.

Mónica Ojeda, retratada por Isabel Wagemann.

Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, la más reciente novela de Mónica Ojeda, publicada por Penguin Random House en 2024, trata la historia de dos amigas que se van a la montaña, a un festival de música. En el viaje, se encuentran con una serie de personajes que comenzarán a armar un discurso coral alrededor de una de ellas, Noa. Es a partir de esta idea de los discursos corales, también utilizado por la autora en otras de sus novelas, que comienza la conversación.
—En Chamanes eléctricos… hay una frase que dice que escribir es inventarse un habla que no se tiene y unos oídos que no están. Me parece que esa idea define, de cierta manera, tu proyecto literario.
—Sí, hay una cita de Thomas Mann que me parece hermosa, en la que habla de los poetas o, mejor dicho, de la poesía como un ejer...

Publicado en: Cultura Edición 2088
Palabras clave:

