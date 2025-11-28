Los dobles

Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, la más reciente novela de Mónica Ojeda, publicada por Penguin Random House en 2024, trata la historia de dos amigas que se van a la montaña, a un festival de música. En el viaje, se encuentran con una serie de personajes que comenzarán a armar un discurso coral alrededor de una de ellas, Noa. Es a partir de esta idea de los discursos corales, también utilizado por la autora en otras de sus novelas, que comienza la conversación.

—En Chamanes eléctricos… hay una frase que dice que escribir es inventarse un habla que no se tiene y unos oídos que no están. Me parece que esa idea define, de cierta manera, tu proyecto literario.

—Sí, hay una cita de Thomas Mann que me parece hermosa, en la que habla de los poetas o, mejor dicho, de la poesía como un ejer...