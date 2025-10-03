Los eslabones perdidos

Cosecha Roja, de Estuario Editora, llegó a las 40 publicaciones de la mano de Rafael Massa y esta novela, La traición. Con algunos personajes ya conocidos y otros por descubrir, el autor de la saga de la calle Yaguarón explora los secretos más oscuros de los protagonistas de esta historia: un torturador, el líder de un gremio de estudiantes durante la dictadura y uno de los hombres más ricos de Londres tienen mucho más en común de lo que en principio podría parecer.

Y es que en La traición todos tienen algo que ocultar. Massa presenta un relato orquestado por varios narradores y sus puntos de vista, y lo hace desde una prosa en que el lenguaje –la elección de cada palabra– suma otra voz al juego. Mientras avanza, la novela configura el universo del autor pieza por pieza, aunque no siempre ...