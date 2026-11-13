Los ganadores

Los premios literarios siempre arrastran esa duda: en un tiempo en el que la mercancía lo domina todo, resulta justificado preguntarse si los autores han sido premiados por la calidad de su trabajo o si se trata, simplemente, de operaciones editoriales. La semana pasada, el Premio Goncourt recayó en Philippe Jaenada (Saint-Germain-en-Laye, Francia, 1964), el Premio Cervantes fue para Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) y el Premio Herralde de Novela para Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia, 1980). Antes de recibir el Goncourt, el más prestigioso premio literario de Francia, Philippe Jaenada había confesado haber utilizado inteligencia artificial (IA) para escribir algunos fragmentos de sus novelas, lo que provocó una gran polémica. Sin embargo, al momento de ...
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