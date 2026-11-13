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Premios literarios: Cervantes, Goncourt y Herralde de novela

Los ganadores

Isabel Retamoso
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La semana pasada fueron otorgados tres grandes distinciones de las letras en España, Francia y Colombia. He aquí una breve reseña sobre la obra de los galardonados.

Margarita García Robayo, ganadora del Premio Herralde de Novela 2026. Anagrama, Johanna Marghella.

Los premios literarios siempre arrastran esa duda: en un tiempo en el que la mercancía lo domina todo, resulta justificado preguntarse si los autores han sido premiados por la calidad de su trabajo o si se trata, simplemente, de operaciones editoriales. La semana pasada, el Premio Goncourt recayó en Philippe Jaenada (Saint-Germain-en-Laye, Francia, 1964), el Premio Cervantes fue para Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) y el Premio Herralde de Novela para Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia, 1980). Antes de recibir el Goncourt, el más prestigioso premio literario de Francia, Philippe Jaenada había confesado haber utilizado inteligencia artificial (IA) para escribir algunos fragmentos de sus novelas, lo que provocó una gran polémica. Sin embargo, al momento de ...

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Publicado en: Cultura Edición 2138
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