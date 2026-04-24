Los indios que Rivera no mató

«Cerca de aquí intentaron exterminarnos. Pero no pudieron. Los charrúas estamos y seguiremos de pie. 11 de abril de 1831», rezaba un cartel de madera desvencijada que colgaba de un alambrado, cerca del imponente memorial de Salsipuedes, erigido allí en 2005, obra del escultor Juan Carlos Ualde. En el mismo lugar, había una cartulina naranja con dibujos infantiles en la que podían verse a indígenas en sus atuendos típicos, hojas de cuaderno que a puño y letra informaban sobre su cultura y una lista de palabras en «vocabulario charrúa». Enseguida, la delegación del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), recién llegada en ómnibus de Montevideo con gente de todo el país, se unió en ronda a los niños de la Escuela Rural 29 Vaimaca Perú, de Tiatucurá, localidad de Paysandú, que los estaban espe...
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