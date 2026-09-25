 Los ladrillos del paraíso - Semanario Brecha
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El boom inmobiliario puntaesteño en la mira del urbanismo

Los ladrillos del paraíso

Salvador Neves
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Hace medio siglo Punta del Este cambió radicalmente, y ese cambio transformó en varios sentidos al Uruguay, sugiere el urbanista Leonardo Altmann en La construcción del boom. El libro reconstruye el episodio, lo inscribe en la historia de un siglo de aciertos y macaneos en la urbanización turística de la costa y en el contexto de un cambio de escala global en la gestión de los territorios. Es bueno conocer el precedente, entre otras cosas porque los cambios allí no se detienen.

Edificios en Punta del Este. Mauricio Zina.

Hace tiempo que el arquitecto Leonardo Altmann dirige su mirada fuera de los límites de Montevideo. Cuando Brecha lo conoció exploraba junto con Edgardo Martínez –un veterano de los que hicieron la carrera antes de la dictadura– las llamadas ciudades intermedias. Ambos advertían entonces que, mientras la capital se encogía, el agronegocio estaba potenciando la vitalidad de otras urbes en rincones del territorio que el ombliguismo capitalino invisibiliza. Ahora, al arquitecto le parece que aquellas fueron pesquisas «de gabinete». Esta vez tuvo años para recorrer la ciudad que constituye su objeto y conversar con los vecinos. Su objeto es la Punta del Este que entre 1974 y 1982 fue escenario de un boom inmobiliario sobre el que no se ha hablado suficiente. Y eso a pesar de que en aquellos añ...

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Publicado en: Edución 2131 Uruguay
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