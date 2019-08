Los mercaderes del fútbol

Sus nombres siempre aparecen ligados a millones de dólares. Para los futbolistas, muchas veces son los salvadores, pero están en la mira de dirigentes e hinchas por empobrecer el fútbol uruguayo. Se llaman intermediarios, empresarios o contratistas, términos que indican muy poco sobre su actividad, que, al parecer, prefieren mantener oculta. Sin embargo, hay cada vez más normativas que buscan limitarlos y amenazan con dar transparencia a sus negocios.

“Si Tito no juega más al fútbol, ya no es una

buena inversión para mí”, le dijo al padre del chico el empresario brasileño que prometía vender

a la joven promesa al São Paulo, tras conocer el diagnóstico médico que aseguraba

que no podría ser futbolista, a causa de una grave fractura. La escena de la

película Mi Mundial, basada en e...