Los otros días y los que vendrán

I Hace casi diez años, se estrenaba el espectáculo Memoria para armar en el Teatro Victoria. Su autor, Rubén Olivera, había tomado el nombre de una entrañable serie de libros testimoniales –editados a fines de los años noventa y principios de los dos mil– que recopilaba textos escritos por mujeres ex presas políticas, a partir de talleres sobre género y memoria. Dentro de aquella propuesta de Olivera, una fusión de memorias musicales individuales y colectivas, había una canción, «Sobrevivientes», compuesta en 2009, tiempos del voto rosado contra la ley de caducidad. Era un enojo o una suerte de catarsis esa pieza, dice su autor, ante actitudes y posturas de una parte importante del Frente Amplio respecto al tema. En la canción comparece el poema de Juan Gelman sobre la muerte del peri...
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