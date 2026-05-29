Los otros días y los que vendrán - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con Rubén Olivera, sobre Cuando el pasado deja de ser reciente

Los otros días y los que vendrán

Mateo Magnone Hugo
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En mayo, nada menos, y con varios aniversarios redondos como marco, se publicó cuando el pasado deja de ser reciente, de Rubén Olivera, editado por Brecha. Se trata de una recopilación de contratapas escritas para el semanario, al que se agregan textos inéditos del último tiempo.

Rubén Olivera. Héctor Piastri.

I Hace casi diez años, se estrenaba el espectáculo Memoria para armar en el Teatro Victoria. Su autor, Rubén Olivera, había tomado el nombre de una entrañable serie de libros testimoniales –editados a fines de los años noventa y principios de los dos mil– que recopilaba textos escritos por mujeres ex presas políticas, a partir de talleres sobre género y memoria. Dentro de aquella propuesta de Olivera, una fusión de memorias musicales individuales y colectivas, había una canción, «Sobrevivientes», compuesta en 2009, tiempos del voto rosado contra la ley de caducidad. Era un enojo o una suerte de catarsis esa pieza, dice su autor, ante actitudes y posturas de una parte importante del Frente Amplio respecto al tema. En la canción comparece el poema de Juan Gelman sobre la muerte del peri...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2114
Palabras clave:

Artículos relacionados