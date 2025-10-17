Los que festejan y los que no - Semanario Brecha
Israel y los palestinos tras el frágil alto el fuego de Donald Trump

Los que festejan y los que no

Francisco Claramunt
17 octubre, 2025
Las noticias del alto el fuego en Gaza desnudaron una vez más la enorme desigualdad entre Israel y los palestinos. La devolución de cadáveres mutilados por Israel, la prohibición de festejar a los palestinos y los intentos negacionistas de la embajadora israelí en Uruguay son algunas perlas más de un largo collar.

Viviendas destruidas, en Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza. Xinhua, Rizek Abdeljawad.

De los 90 cadáveres palestinos devueltos entre el martes y ayer jueves por Israel como parte del alto el fuego patrocinado por Estados Unidos, la mayoría mostraba signos de ejecución sumaria y torturas. «Casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y presentaban disparos entre los ojos», declaró a la prensa internacional el doctor Ahmed al Farra, del Hospital Nasser de Gaza. Algunos de los cuerpos estaban calcinados y uno de ellos tenía una soga atada al cuello. Otros tenían «cicatrices y manchas de piel que indican que fueron golpeados antes de ser asesinados, así como signos de maltrato físico tras su muerte». «Algunos habían sido aplastados por tanques», agregó el médico, lo que recuerda declaraciones previas tanto de soldados israelíes como de testigos palestinos sobre la prácti...

