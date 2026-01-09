Los reyes son los hijos

El 6 de enero, los periodistas de la capital encontraron en sus zapatos una invitación de la intendencia. Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la comuna, brindaría esa mañana una rueda de prensa sobre la operación de limpieza realizada en la avenida 8 de Octubre, al término de la tradicional feria de la Vía Blanca. El cronista no asistió, pero leyó la gacetilla y encontró una inexactitud. Decía que la feria se había desplegado desde José Batlle y Ordóñez hasta Larravide, es decir, a lo largo de nueve cuadras. En realidad, lo hizo a lo largo de 19. Los puestos podían instalarse a partir de las once de la mañana y desde entonces se ubicaron mucho más al oeste del cruce con Larravide. El último puesto se armó pasando la plaza de deportes n.o 5, en 20 de Febrero. Y, sobre las si...