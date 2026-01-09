Los reyes son los hijos - Semanario Brecha
Edición 2094 Suscriptores
Niños y niñas trabajando en la vía blanca de 8 de octubre

Los reyes son los hijos

Salvador Neves
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

La megaferia del 5 de enero se puede recorrer de muchos modos. Brecha lo hizo atendiendo a los niños que terminaron demasiado cansados para aguardar la llegada de Baltasar y sus compinches.

Armado de la feria Vía Blanca, por avenida 8 de Octubre, en el barrio La Unión, el 5 de enero. Héctor Piastri.

El 6 de enero, los periodistas de la capital encontraron en sus zapatos una invitación de la intendencia. Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la comuna, brindaría esa mañana una rueda de prensa sobre la operación de limpieza realizada en la avenida 8 de Octubre, al término de la tradicional feria de la Vía Blanca. El cronista no asistió, pero leyó la gacetilla y encontró una inexactitud. Decía que la feria se había desplegado desde José Batlle y Ordóñez hasta Larravide, es decir, a lo largo de nueve cuadras. En realidad, lo hizo a lo largo de 19. Los puestos podían instalarse a partir de las once de la mañana y desde entonces se ubicaron mucho más al oeste del cruce con Larravide. El último puesto se armó pasando la plaza de deportes n.o 5, en 20 de Febrero. Y, sobre las si...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2094 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados