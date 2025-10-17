«Los últimos cinco años fueron terribles para ANTEL»

—¿Cómo encontró ANTEL tras cinco años de gobierno de la coalición multicolor?
—Desde el punto de vista económico-financiero, es una empresa que estaba y está saneada, no tiene deuda, tiene caja y puede hacer inversiones. Desde el punto de vista del funcionamiento y del negocio, en el período pasado se la orientó exclusivamente a la conectividad, que hoy es un commodity y que cada vez genera menos ingresos. Por eso, todas las telcos [empresas de telecomunicaciones] del mundo están diversificando sus negocios. Un ejemplo claro: internet corre sobre las redes de telecomunicaciones y hoy todos los negocios pasan por internet, por eso las telcos tratan de participar del negocio que corre ahí arriba. Otro ejemplo son las OTT [over the top], que son las compañías que dan servicios de streaming o ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate