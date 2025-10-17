«Los últimos cinco años fueron terribles para ANTEL» - Semanario Brecha
Edición 2082 Suscriptores
Con Alejandro Paz, presidente de ANTEL

«Los últimos cinco años fueron terribles para ANTEL»

Mauricio Pérez
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 13 min

Paz asegura que los últimos cinco años fueron «terribles» para la empresa estatal porque, con una visión de los años noventa, el anterior gobierno paralizó el desarrollo de los negocios más rentables para las empresas de telecomunicaciones. Dice que la actual administración invertirá fuertemente en ampliar la red de fibra óptica y de 5G, apuntará al desarrollo de Antel TV y analiza participar de la licitación por los derechos de televisación del fútbol con un socio comercial. Paz dice que los cambios en la gestión del Antel Arena permitirán ampliar la oferta del complejo multipropósito.

Magdalena Gutiérrez.

—¿Cómo encontró ANTEL tras cinco años de gobierno de la coalición multicolor?
—Desde el punto de vista económico-financiero, es una empresa que estaba y está saneada, no tiene deuda, tiene caja y puede hacer inversiones. Desde el punto de vista del funcionamiento y del negocio, en el período pasado se la orientó exclusivamente a la conectividad, que hoy es un commodity y que cada vez genera menos ingresos. Por eso, todas las telcos [empresas de telecomunicaciones] del mundo están diversificando sus negocios. Un ejemplo claro: internet corre sobre las redes de telecomunicaciones y hoy todos los negocios pasan por internet, por eso las telcos tratan de participar del negocio que corre ahí arriba. Otro ejemplo son las OTT [over the top], que son las compañías que dan servicios de streaming o ...

Publicado en: Edición 2082 Uruguay
Palabras clave:

