Los vapores de la vieja estabilidad - Semanario Brecha
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Sobre El aire y lo sólido, último libro de Sandino Núñez

Los vapores de la vieja estabilidad

Carlos Rehermann
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

En 1888, Samuel Moore tradujo al inglés, con la ayuda de Friedrich Engels, el Manifest der Kommunistischen Partei, que 40 años antes había escrito con Karl Marx. En esa traducción, la frase «Alles Ständische und Stehende verdampft…» fue llevada al inglés como «all that is solid melts into air» («todo lo sólido se disuelve en el aire»). Un siglo más tarde, la frase sirvió de título a un libro de Marshall Berman, que la hizo célebre. A ella –es decir, a Marx– hace referencia El aire y lo sólido, el nuevo libro de Sandino Núñez.

Sandino Núñez. Héctor Piastri.

En la novela El mundo es un pañuelo, de David Lodge, un equívoco hace célebre a un académico: su estudio de la influencia de Shakespeare en T. S. Eliot se lee como la influencia de Eliot sobre Shakespeare. En el prólogo de su libro, Sandino Núñez dice que su experiencia docente lo ha llevado a notar que, en efecto, esa clase de influencia inversa suele darse. Se trata, simplemente, del efecto que una lectura produce sobre otras lecturas: «[No] podemos entender a Hegel sin Marx», dice Núñez. Para reafirmarlo cita generosamente a un alumno, perfecta figura de la relación inversa. La referencia de Núñez a la frase sobre el aire y lo sólido, llevada y traída entre lenguas, juega con el proceso de transformación y enriquecimiento del sentido de los textos que cita y analiza, relee y parafrasea ...

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Publicado en: Cultura Edición 2109
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