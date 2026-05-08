Madurez y comunión

La esencia de la banda se mantiene intacta: pop rock melódico, guiños a músicas de fines de los noventa y comienzos de siglo, y un espíritu sensible e inocente –nunca ingenuo–, que arrastra una gran carga de melancolía. Un trabajo atravesado por preguntas sobre la idea de crecer y sobre el paso del tiempo, desde una mirada clara y honesta, que lleva la marca de un importante salto a la madurez. El primer impacto es la portada: tras varios lanzamientos con dibujos y animaciones que guiñaban a la niñez y la adolescencia, ahora comparecen las cinco integrantes de la banda, en un bar, posiblemente mirando a un televisor. Si bien la música de Niña Lobo siempre jugó con atmósferas que remiten a lo espacialmente grande y a cierta clase de fantasía, en este disco eso logra su mayor potencia. Es un...