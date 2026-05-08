Madurez y comunión - Semanario Brecha
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Niña Lobo en el Museo del Carnaval

Madurez y comunión

Santiago Bogacz  
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

A finales de octubre de 2025, la banda uruguaya Niña Lobo sorprendió con Montevideo despierta,* su segundo álbum, un trabajo que acusa la madurez conquistada y que será oficialmente presentado el sábado 16 de mayo, en la Sala del Museo del Carnaval.

La esencia de la banda se mantiene intacta: pop rock melódico, guiños a músicas de fines de los noventa y comienzos de siglo, y un espíritu sensible e inocente –nunca ingenuo–, que arrastra una gran carga de melancolía. Un trabajo atravesado por preguntas sobre la idea de crecer y sobre el paso del tiempo, desde una mirada clara y honesta, que lleva la marca de un importante salto a la madurez. El primer impacto es la portada: tras varios lanzamientos con dibujos y animaciones que guiñaban a la niñez y la adolescencia, ahora comparecen las cinco integrantes de la banda, en un bar, posiblemente mirando a un televisor. Si bien la música de Niña Lobo siempre jugó con atmósferas que remiten a lo espacialmente grande y a cierta clase de fantasía, en este disco eso logra su mayor potencia. Es un...

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Publicado en: Cultura Edición 2111
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