Magnas canciones

El año pasado el sello Bizarro editó un disco llamado Siestas de mar de fondo, que incluía el tema homónimo de Eduardo Mateo y varias canciones hechas en coautoría, consistentes en musicalizaciones de Estela Magnone a partir de letras que Mateo le había pasado. En una nota que escribí entonces1 destaqué la curiosa interacción que se había dado entre los dos autores: las músicas de Estela, absolutamente «estelísticas», permitían destacar una faceta de Mateo habitualmente olvidada o menospreciada: sus textos. Quedaban, claro, las ganas de escuchar las canciones en vivo. Si bien tengo entendido que ya hubo algún toque para la prensa, el jueves 26 de noviembre en la sala Magnolio (Pablo de María 1015), podremos, finalmente, ver una actuación. Aprovechamos para conversar con ella sobre el toque, la coyuntura actual de la música y alguna cosita más.

—En la situación de hoy, ¿sentís que los músicos la van llevando, tocando donde se puede, mientras la situación se normaliza o es posible seguir generando cosas? Me refiero a cuestiones como proyectos a mediano plazo, discos y sus correspondientes «en vivo», todo lo cual en Uruguay es dificultoso normalmente, pero ahora parece casi imposible.

Estela Magnone —A pesar de que se han abierto muchos lugares y se puede hacer espectáculos, los aforos siempre son reducidos y, finalmente, a lo mejor ni se cubren los costos del show. Por lo que, desde el punto de vista laboral, prácticamente no hay avances. Igual, un gran número de músicos no vive de los shows en vivo: hacen otras cosas, como dar clases. Esas actividades se fueron retomando. Sería bueno que se encontrara una forma de hacer los shows por streaming (algo ya se hace), que fueran pagos y que, al tener la posibilidad de llegar a un público mayor, incluso internacional, pudieran generar buenos ingresos. Claro, hay que inventar maneras…

—¿Los músicos con los que tocarás el jueves son los mismos del disco?

E. M. —Sí, son los mismos músicos.

—¿Lo que se escuchará será igual a lo grabado o en vivo directamente apuntás a otra cosa?

E. M. —Lo que se escuchará es prácticamente lo mismo que suena en el disco, ya que está hecho con muchas programaciones y secuencias, y los únicos que tocamos fuimos nosotros tres: Fabián Marquisio, Moyi Figueira y yo. Así que lo reproducimos igual. También habrá canciones de los discos anteriores.

Hago un parate aquí: pregunté por esto porque hay artistas que, una vez que logran una versión de un tema, la consideran definitiva (al menos hasta que, eventualmente en otro disco, aparezca otra versión con otro arreglo) y no le andan inventando cosas cada vez que la tocan, mientras que a otros les parece (y hasta lo sostienen como opinión, casi como ideología) que tocar dos veces un tema sin cambiarle algo es una especie de pérdida de tiempo. No es una diferencia menor, y me interesaba saber cómo trabajaba Estela ese asunto.

—Vinculado a lo anterior, ¿qué sería, para vos, una actuación perfecta?

E. M. —La actuación perfecta sería que realmente se escuchara en vivo igual que en el disco, con el agregado de la emoción del vivo.

—¿Estás escribiendo canciones actualmente? ¿Tenés un método o es a lo que salga y cuando salga?

E. M. —Estoy escribiendo canciones para el nuevo disco de Villazul y algunas otras.



—Contame un poco sobre Villazul.

E. M. —Villazul es un proyecto de Fabián Marquisio, que empezó en un disco que se llamó Villazul, música para crecer. Está dedicado a niños con trastornos del espectro autista, ya que su hijo es uno de ellos. Lo ideó para ayudarlo a aprender las cosas cotidianas. Eran 26 canciones, cada una para aprender una acción: levantarse, vestirse… Mi participación consistió en componer la mitad de las canciones, que es un poco lo que estoy haciendo para este segundo disco, que es para esos niños, que crecieron y ya van a la escuela. En cuanto a tu pregunta anterior, el método es dedicarle tiempo a experimentar, tocar, anotar cosas. Cuando no estoy muy inspirada, escucho mucha música y leo poesía.

Bueno, creo que la primera pregunta que hice (sobre si eran posibles los proyectos a mediano plazo en la situación actual) se terminó de contestar sobre el final de la entrevista, de forma contundente.

