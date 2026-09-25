Malas hierbas

Una vez más, Teatro El Galpón apuesta por una propuesta1 que coloca al espectador frente a situaciones de alta complejidad, allí donde los vínculos humanos difícilmente admiten lecturas tranquilizadoras. Tom en la granja, del dramaturgo canadiense Michel Marc Bouchard, llega a la Sala Cero bajo la dirección de Marcos Acuña y se instala precisamente en uno de esos territorios incómodos: el de aquello que una familia necesita callar para poder sostener el relato que ha construido sobre sí misma. La llegada de Tom, un publicista de la ciudad, a la granja para despedir a una persona muy cercana que acaba de morir altera un equilibrio sostenido a base de silencios, ocultamientos y zonas que parecen no poder ser nombradas. Desde ese encuentro entre quien llega y quienes permanecen, la pieza cons...
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