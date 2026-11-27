El sábado 21 se desarrolló en París la primera cumbre antioligárquica internacional, con participación de intelectuales de todo el mundo, entre ellos, Joseph Stiglitz, Étienne Balibar, Naomi Klein, Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Paul Krugman. Del encuentro salió un manifiesto que a continuación Brecha reproduce.

Junto con más de 100 investigadores de todo el mundo (economistas, politólogos, juristas, sociólogos, filósofos, historiadores y otros), damos la voz de alarma: los multimillonarios son una amenaza para nuestras democracias.

Cuando la revista Forbes comenzó a clasificar las mayores fortunas del mundo en 1987, la riqueza del 0,0001 por ciento más rico, unas 1.500 familias en aquel momento, equivalía al 3 por ciento del producto bruto interno mundial.

En 2026, esa misma pequeña fracción de la población, que ahora comprende cerca de 3 mil hogares como resultado del crecimiento demográfico mundial, poseerá una riqueza equivalente al 17 por ciento del PBI mundial.

Este cambio ha trastocado el equilibrio de poder: el poder de dirigir a las corporaciones multinacionales cuyas decisiones, como la de desarrollar la inteligencia artificial, afectan a toda la humanidad; el poder de moldear la ideología dominante mediante la compra de periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y redes sociales, y el poder de influir en las políticas públicas financiando campañas electorales y candidatos.

Este poder se retroalimenta, en una dinámica que corrompe las democracias contemporáneas. A medida que su poder económico ha crecido, los oligarcas han gastado cada vez más para defender sus intereses. El poder económico de los más ricos se utiliza, por lo tanto, para fortalecer su poder político, y viceversa.

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Tras haber quedado relegada a un segundo plano en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad había alcanzado un mínimo histórico, la tensión entre democracia y oligarquía ha regresado con fuerza y ​​se erige una vez más como el tema central de nuestro tiempo.

Pero no podemos comprender los términos de esta lucha actual ni analizar las condiciones para una victoria de las fuerzas democráticas sin reconocer algo fundamentalmente nuevo. Por primera vez en la historia, la riqueza extrema y el poder que confiere se están imponiendo a escala verdaderamente planetaria.

Cuando Elon Musk compra la red social Twitter y la pone al servicio de sus causas ideológicas predilectas, no solo la república estadounidense flaquea, en muchos países se transforman los propios términos del debate público, el corazón de la vida democrática de las naciones.

Cuando Donald Trump reduzca los impuestos a las empresas en Estados Unidos y desmantele las normas de transparencia financiera, no solo se beneficiarán los estadounidenses más ricos, sino también los oligarcas de todo el mundo, que podrán hacer que sus negocios en Estados Unidos sean aún más rentables.

Cuando un puñado de magnates tecnológicos decide cubrir la Tierra con centros de datos que devoran energía y agua, no solo se está apropiando de los recursos de Tennessee o Mongolia Interior, es el planeta en su conjunto el que se precipita hacia el abismo.

La riqueza extrema siempre conlleva un poder extremo, y los multimillonarios tienen razón al señalar que sus fortunas no consisten principalmente en lingotes de oro o dinero en efectivo. Consisten en mucho más que eso: sobre todo, en el control sobre el rumbo de las principales corporaciones del mundo, a través de las carteras de acciones que poseen, las cuales constituyen la mayor parte de su riqueza.

Frente a la oligarquía internacional, debemos construir ahora una Internacional democrática.

Con un impuesto mínimo a los ultrarricos, combinado con la recuperación de los impuestos impagados del pasado, una mayor independencia de los medios de comunicación y una mejor protección de los periodistas contra la injerencia y la censura, y un nuevo modelo de propiedad, internacional y desprivatizado, para las empresas de inteligencia artificial, las fuerzas democráticas del mundo pueden recuperar el control.