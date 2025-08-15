Más brillante que el sol

Ella tiene en sí sus seres típicos,vencedores de obstáculos ¡de peligros mortales!(...)El ingenio en su seno es ave fénix.Su lozanía atrapa y vigoriza.Su porte enigmático ¡desafía!
«La montaña me llama», de Adelia Silva
Fue maestra de educación primaria, inspectora y directora de escuelas, profesora de formación docente, docente de piano, de matemática, de física, de química, de francés, de italiano, de sociología, de pedagogía y de psicología de la educación. Dio clases en cárceles y hogares. Fue una escritora y poeta premiada, además se formó en periodismo y en relaciones públicas.
Nació en Artigas el 7 de abril de 1925, y quizás por haber perdido a su madre a los pocos meses de vida, tuvo que trabajar desde niña; primero en tareas de su hogar adoptivo, luego dando clases. Y por ser negr...
