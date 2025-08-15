Más brillante que el sol - Semanario Brecha
Edición 2073 Suscriptores
Cien años de Adelia Silva: la primera maestra afro en llegar al cargo de inspectora a nivel nacional

Más brillante que el sol

Sebastián Torterola
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Adelia Silva era una fuera de serie. Nació en Artigas hace cien años y fue la primera maestra afrodescendiente en acceder al cargo de inspectora a nivel nacional. Y eso fue solo un detalle, en su exitosa lucha por vencer innumerables obstáculos que –como a Diógenes– quisieron impedirle el goce pleno de su voluntad.

Archivos familiares

Ella tiene en sí sus seres típicos,vencedores de obstáculos ¡de peligros mortales!(...)El ingenio en su seno es ave fénix.Su lozanía atrapa y vigoriza.Su porte enigmático ¡desafía!
«La montaña me llama», de Adelia Silva
Fue maestra de educación primaria, inspectora y directora de escuelas, profesora de formación docente, docente de piano, de matemática, de física, de química, de francés, de italiano, de sociología, de pedagogía y de psicología de la educación. Dio clases en cárceles y hogares. Fue una escritora y poeta premiada, además se formó en periodismo y en relaciones públicas.
Nació en Artigas el 7 de abril de 1925, y quizás por haber perdido a su madre a los pocos meses de vida, tuvo que trabajar desde niña; primero en tareas de su hogar adoptivo, luego dando clases. Y por ser negr...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2073 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados