Mata que crece sola - Semanario Brecha
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Con la escritora mexicana Valeria Luiselli

Mata que crece sola

Alejandro Ferrari
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Valeria Luiselli estuvo en Montevideo para presentar su último libro, Principio, medio, fin, con el que la editorial Feltrinelli inaugura su sello para España y América Latina. La novela comienza cuando una madre recién separada y su hija adolescente llegan a Sicilia, lugar de donde provenía la abuela materna de la autora. La historia, la de un recomienzo, hace posible que Luiselli se ponga a dialogar con el mundo antiguo y a debatir, incluso, con el propio Aristóteles.

Valeria Luiselli. Magdalena Gutiérrez.

Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) reside en Nueva York desde hace casi dos décadas. A su obra literaria –reconocida y premiada– hay que sumar algunos otros intereses y actividades, como el haber sido intérprete en cortes migratorias de Estados Unidos, el activismo en temas de inmigración y la docencia universitaria. Es autora de los libros de no ficción Papeles falsos (2010) y Los niños perdidos (2016) y de las novelas Los ingrávidos (2011), La historia de mis dientes (2013) y Desierto sonoro (2019). Principio, medio, fin, por otra parte, incluye un libro sonoro, disponible en el audiolibro, que recupera el paisaje sonoro de la novela. —Hay una obra tuya anterior, Desierto sonoro (2019), que tiene su parentesco con esta. En ambas vas dejando huellas o, mejor, mostrando las costuras...

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Publicado en: Cultura Edición 2119
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