Mata que crece sola

Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) reside en Nueva York desde hace casi dos décadas. A su obra literaria –reconocida y premiada– hay que sumar algunos otros intereses y actividades, como el haber sido intérprete en cortes migratorias de Estados Unidos, el activismo en temas de inmigración y la docencia universitaria. Es autora de los libros de no ficción Papeles falsos (2010) y Los niños perdidos (2016) y de las novelas Los ingrávidos (2011), La historia de mis dientes (2013) y Desierto sonoro (2019). Principio, medio, fin, por otra parte, incluye un libro sonoro, disponible en el audiolibro, que recupera el paisaje sonoro de la novela. —Hay una obra tuya anterior, Desierto sonoro (2019), que tiene su parentesco con esta. En ambas vas dejando huellas o, mejor, mostrando las costuras...
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