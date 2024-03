Matemática del texto

Este montaje significa la primera puesta en castellano del texto del reconocido autor noruego Arne Lygre (debutó como dramaturgo en 1998 con la pieza Mother and Me and Men, ha escrito nueve obras de teatro, dos novelas y una colección de cuentos). Sobre sus fortalezas textuales, la docente y dramaturgista Laura Pouso analiza en el programa de mano: «Lygre hace convivir en la escena una especie de matemática de la escritura, una musicalidad rigurosa que esconde un teatro mucho más lúdico y humorístico de lo que puede aparecer en un primer abordaje superficial […]. Así, el dispositivo escénico se activa sobre el espectador y lo interroga sobre lo que tiene ganas o miedo de ver en escena».



El director Daniel Spinno Lara hace foco en la construcción del texto para realizar su puesta y prioriza el gesto de la palabra, que se impone en su estructura dramatúrgica. La anécdota involucra a dos familias que se ven obligadas a migrar. Los personajes se presentan de modo impersonal, hay una búsqueda de establecer una distancia sobre lo visto en la escena: Yo (interpretada por Pelusa Vidal) rige la narración de la historia y es una mujer que relata en detalle lo que la arraiga a su casa, un espacio físico que contiene su historia. A partir de la definición de esa sensación de arraigo, Spinno Lara decide colocar a los personajes en sillas estancas, desde donde relatan su situación de migrar hacia otro país o sitio indefinido, tratando de generar acción desde la palabra. En ese sentido el desafío es grande, y depende de la sensibilidad de los intérpretes. Para ello el director se rodea de un elenco destacado: Carla Moscatelli encarna el personaje de la amiga; Gal Groisman, de su hija; Sergio Pereira es el marido, e Isabel Legarra, una mujer desconocida.



El texto es breve y busca desarrollar, en un lenguaje poético, estados y emociones que viven los personajes en sus tensiones entre el moverse y el querer encontrar un lugar donde echar raíces. Las acciones relatadas requieren la imaginación del espectador, refieren a un pasado y un futuro imprecisos que no se definen y se enmarcan en escena mediante un acertado trabajo de iluminación de Lucía Acuña. Desaparezco es una oportunidad para conocer la dramaturgia de este escritor noruego, que carga (o no) con el legado de autores como Henrik Ibsen y el reciente premio nobel de literatura Jon Fosse, y que, como muchos autores nórdicos, desarrolla una escritura oscura. Lygre aborda un tema universal y contemporáneo como la realidad de los seres migrantes. La puesta es un desafío para el espectador que busca acción en el desarrollo teatral, ya que es un montaje que resalta la presencia actoral mediante el decir, para componer una atmósfera onírica y misteriosa.