Sectores del Frente Amplio de Salto solicitaron la destitución de la directora de Desarrollo Social de la intendencia departamental, María Eugenia Taruselli, tras la filtración de un audio –atribuido a ella– en el que se la escucha hablar en forma despectiva de la tarea que desempeña y afirma que solo aceptó el cargo para que su equipo de trabajo ingresara a trabajar en la intendencia.

El audio filtrado dura 57 segundos. Allí se escucha a la jerarca conversando con otras personas, al parecer de su equipo de trabajo, sobre su rol en la intendencia salteña. «Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar, porque no era lo que yo quería. Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan, esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto», dice Taruselli.

«Agarré esto porque me dijeron: “Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado”. ¿Y qué hice yo? Agarro esto. A mí no me gusta Desarrollo Social, no me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola. Y Carlitos [Albisu, intendente de Salto] lo tiene muy claro eso. Y era: o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más María Eugenia se inmola», agrega.

La difusión del audio provocó una inmediata reacción en ámbitos políticos. El Partido Demócrata Cristiano manifestó su preocupación por el contenido del audio atribuido a Taruselli, ya que «desvaloriza el área bajo su responsabilidad al mero hecho de ocupar cargos para su equipo». En esta línea, el sector dijo que espera una «aclaración oficial» por parte del intendente Albisu sobre el audio, pero adelanta que, si las expresiones fueran verídicas, «resultan incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida», y se debería solicitar la renuncia de la jerarca.

También se pronunció el Partido Socialista local. Para este sector, Taruselli se expresó «en forma despectiva e insensible en relación con la tarea que desempeña», y agrega que durante su gestión «ha demostrado insensibilidad y falta de empatía frente a la tarea desempeñada». El sector consideró que las expresiones de Taruselli son «inaceptables», por lo que exhortó al intendente Albisu «a actuar en consecuencia y solicitar la renuncia inmediata al cargo de directora de Desarrollo Social» de la comuna salteña. «La política debe ser concebida como una herramienta de cambio social y los políticos [como] servidores públicos comprometidos con ese cambio desde las instituciones», señala el sector.

Taruselli es licenciada en Trabajo Social y referente de la lista 434 del Partido Nacional de Salto, aliada del sector del intendente salteño, Carlos Albisu. En el período anterior, ejerció como directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social en Salto, durante dos años, entre agosto de 2021 y agosto de 2023. En una entrevista con el medio TDN al asumir en su cargo en la intendencia, aseguró que a ella siempre le gustó mucho trabajar «en territorio».