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La censura y el velo informativo en la guerra contra Irán

Mejor que ni te enteres

Francisco Claramunt
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Frente a una guerra que se les hace cuesta arriba, Washington y sus aliados apuestan al espejismo mediático. El mundo desconoce el verdadero impacto del fuego iraní en Israel, donde prima la censura militar, mientras Tel Aviv sigue matando periodistas en escala inédita. Donald Trump amenaza a los medios y, en las redes, la IA intenta ocultar crímenes de guerra.

Ruinas de un edificio de apartamentos destruido en un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el 19 de marzo. EFE, EPA, Abir Sultan.

«Hay ocasiones en que las palabras deben servir para ocultar los hechos. Pero esto debe hacerse de tal manera que nadie se dé cuenta; o, si se notara, debe contarse con excusas preparadas para ser presentadas de inmediato», aconsejaba Nicolás Maquiavelo a su amigo Raffaello Girolami en ocasión de su viaje para servir como embajador de la república florentina en la corte del emperador español. «Simpatizantes del ayatolá salen a la calle», titula Fox News su cobertura de una marcha contra la guerra en Estados Unidos, donde la pancarta principal dice: «Recuerda Irak: basta de guerras basadas en mentiras». De pronto, conductores de tevé y radio que denuestan el feminismo en sus países descubren la historia del feminismo iraní y su valiente lucha contra los ayatolás, y voces iraníes de la diásp...

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Publicado en: Edición 2104 Mundo
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