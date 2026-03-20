Mejor que ni te enteres

«Hay ocasiones en que las palabras deben servir para ocultar los hechos. Pero esto debe hacerse de tal manera que nadie se dé cuenta; o, si se notara, debe contarse con excusas preparadas para ser presentadas de inmediato», aconsejaba Nicolás Maquiavelo a su amigo Raffaello Girolami en ocasión de su viaje para servir como embajador de la república florentina en la corte del emperador español. «Simpatizantes del ayatolá salen a la calle», titula Fox News su cobertura de una marcha contra la guerra en Estados Unidos, donde la pancarta principal dice: «Recuerda Irak: basta de guerras basadas en mentiras». De pronto, conductores de tevé y radio que denuestan el feminismo en sus países descubren la historia del feminismo iraní y su valiente lucha contra los ayatolás, y voces iraníes de la diásp...
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