 Menos es más - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Teatro. Panorama desde el puente, de Arthur Miller, en El Galpón

Menos es más

Martín Cedrés
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Difusión, Alejandro Persichetti.

Existen puestas en escena que buscan actualizar un clásico mediante la acumulación de recursos escénicos; otras, confían en la capacidad del texto para sostenerse con lo indispensable. La reciente insistencia de El Galpón en Arthur Miller –Todos eran mis hijos (2025) y ahora Panorama desde el puente (2026)1– parece inscribirse en esta segunda tradición. Esta nueva apuesta de la institución teatral se apoya en la potencia de la escritura de Miller y en un lenguaje escénico deliberadamente despojado. En la construcción del dispositivo escénico y el trabajo actoral, el planteo de Héctor Guido encuentra los elementos suficientes para convertir el conflicto de Miller en una experiencia plenamente contemporánea. Con una pared blanca, dos bancos laterales y un gran círculo recortado sobre el fond...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2124
Palabras clave:

Artículos relacionados