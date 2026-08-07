Menos es más

Existen puestas en escena que buscan actualizar un clásico mediante la acumulación de recursos escénicos; otras, confían en la capacidad del texto para sostenerse con lo indispensable. La reciente insistencia de El Galpón en Arthur Miller –Todos eran mis hijos (2025) y ahora Panorama desde el puente (2026)1– parece inscribirse en esta segunda tradición. Esta nueva apuesta de la institución teatral se apoya en la potencia de la escritura de Miller y en un lenguaje escénico deliberadamente despojado. En la construcción del dispositivo escénico y el trabajo actoral, el planteo de Héctor Guido encuentra los elementos suficientes para convertir el conflicto de Miller en una experiencia plenamente contemporánea. Con una pared blanca, dos bancos laterales y un gran círculo recortado sobre el fond...
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